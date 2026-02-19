Zelenski critica la "mierda histórica" de Rusia para postergar un acuerdo y pide centrarse en acabar la guerra

Durante las conversaciones llevadas a cabo en Suiza, Volodimir Zelenski reveló que Rusia está perdiendo entre 30.000 y 35.000 soldados al mes, entre muertos y heridos de gravedad. Además, según declaró, cada kilómetro de terreno disputado se traduce en una pérdida de aproximadamente 156 soldados rusos. En este contexto, el presidente ucraniano manifestó que Moscú utiliza argumentos históricos para demorar la posibilidad de un acuerdo y retrasar una salida diplomática. Así lo reportó el medio Europa Press, que recogió las declaraciones de Zelenski tras dos días ininterrumpidos de negociaciones en Ginebra, en las que los representantes de Estados Unidos también participaron junto a los equipos negociadores de Ucrania y Rusia.

De acuerdo con Europa Press, Zelenski informó que las negociaciones en el ámbito militar muestran avances importantes, y considera que el grupo técnico-militar está próximo a cerrar un texto para el alto el fuego. Estos equipos han trabajado con un formato trilateral, contando con la participación clave de Estados Unidos, que, según el mandatario ucraniano, desempeñará un papel principal en la supervisión y control de un posible alto el fuego en territorio ucraniano. El mandatario señaló que, en las discusiones, los equipos militares abordaron cuestiones técnicas y operativas sobre las capacidades de ambas partes para el monitoreo efectivo, poniendo énfasis en la importancia de la intervención estadounidense en esta tarea.

En contraposición, el desarrollo de las conversaciones políticas exhibe menor celeridad. Según Zelenski, Rusia recurre a motivos históricos para justificar sus pretensiones territoriales y alargar la negociación. “No necesito esa mierda histórica para poner fin a esta guerra y pasar a la diplomacia. No es más que una táctica dilatoria”, afirmó el presidente ucraniano, citado por Europa Press, quien añadió que conoce la mentalidad rusa y que no considera útil invertir tiempo en disputas de carácter histórico. Al respecto, Zelenski declaró: “No he leído menos libros de historia que el presidente ruso, Vladimir Putin. Aprendí mucho. Sé más sobre su país de lo que él sabe sobre Ucrania”.

Europa Press consignó que el líder de Ucrania enfatizó la necesidad de abandonar estos debates estancados y priorizar la urgencia humanitaria y de seguridad originada por el conflicto. Zelenski aseveró que están librando una guerra de gran escala, y remarcó que su objetivo principal consiste en alcanzar acuerdos prácticos para salvar vidas y frenar la ofensiva militar rusa. En su valoración, las autoridades rusas optaron por un sistema político propio, eligiendo, según sus palabras, “un nuevo zar”, pero que la solución requiere concentrarse en resultados inmediatos capaces de detener las hostilidades.

El medio Europa Press detalló que Zelenski ofreció un gesto de apertura a las autoridades rusas al plantear que existe una cuestión de seguridad que debe resolverse a la mayor brevedad posible. Recalcó: “Hay una gran guerra librada contra nosotros. Esta es nuestra vida. Lo único de lo que quiero hablar con él es que creo que necesitamos resolverlo de la manera más exitosa posible”. Según el presidente, es imprescindible centrar la atención en terminar la guerra lo antes posible, dejando de lado cuestiones accesorias.

En torno al rol de los países europeos en el proceso de diálogo, Zelenski subrayó en sus declaraciones, difundidas por Europa Press, que Europa tiene un peso considerable en las discusiones sobre seguridad y defensa. Destacó que Reino Unido, Francia, Alemania e Italia estuvieron presentes en la ronda de negociaciones de Ginebra, lo que consideró relevante para la legitimidad y eficacia del proceso. No obstante, reconoció que sigue existiendo una discusión compleja sobre el papel específico de las potencias europeas dentro de las conversaciones multilaterales. Aunque manifestó aprecio por los socios de Oriente Próximo y otras regiones, subrayó que si el conflicto sucede en Europa, resulta imprescindible localizar en este continente el proceso de solución, en especial después de que las primeras fases de negociación ocurrieran en Emiratos Árabes Unidos.

Según publicó Europa Press, el presidente ucraniano también criticó la estrategia comunicacional del gobierno ruso, al asegurar que intenta presentar “pasos exitosos” en las negociaciones ante su propia población, en un contexto donde —según sus palabras— ni siquiera los ciudadanos rusos confían actualmente en Vladimir Putin. Añadió que el Kremlin no ha obtenido avances sustantivos en el frente militar y que las pérdidas humanas registradas por Rusia mes a mes reflejan la magnitud del desgaste para las tropas invasoras.

Zelenski sostuvo, según Europa Press, que las negociaciones proseguirán en formato técnico-militar hasta completar la redacción de los acuerdos. La participación de Estados Unidos se destaca especialmente en la estructuración de una misión de monitoreo para vigilar el cumplimiento de un eventual alto el fuego, mientras los temas políticos siguen sujetos a intensas diferencias entre las partes. El presidente expresó que la postura de Ucrania descarta el empleo de la historia como herramienta de negociación, prefiriendo soluciones prácticas e inmediatas que respondan a la realidad de la guerra y a la necesidad de frenar la ofensiva para proteger a la población civil.

El medio europeo también resaltó que el gobierno de Kiev busca apoyo europeo directo, considerando que en la medida en que la guerra afecta el territorio europeo, la toma de decisiones y la solución a negociar deben tener a Europa como escenario central. Los representantes diplomáticos y militares de Ucrania insisten en que la implicación de París, Berlín, Roma y Londres aportaría mayor legitimidad y presión sobre Moscú, al tiempo que afirman que no existen progresos tangibles para Rusia ni en el terreno ni en las mesas de diálogo.

Las próximas etapas de las negociaciones colocan en el centro de la agenda el diseño de la misión de monitoreo internacional, el establecimiento de mecanismos de verificación y la coordinación operativa entre aliados estadounidenses y europeos. Según reflejó Europa Press, la presidencia ucraniana prioriza la urgencia del cese de las hostilidades y la protección de la vida ante cualquier otra consideración política o histórica, planteando que solo acciones prácticas y consensuadas entre los principales implicados podrán detener el avance del conflicto.