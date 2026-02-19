Agencias

Venden por 1 millón de dólares la camiseta del debut de Cooper Flagg en la NBA

Guardar

Chicago (EE.UU.), 19 feb (EFE).- La camiseta llevada por Cooper Flagg, número uno absoluto en el draft de 2025, en su debut con los Dallas Mavericks se vendió por un millón de dólares en una subasta de Sothebys, informó este jueves la casa neoyorquina.

Flagg llevó la camiseta número doce de los Dallas Mavericks en el partido perdido 125-92 por su equipo contra los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama.

En ese encuentro, el ex de Duke metió diez puntos y capturó diez rebotes.

La camiseta de Flagg fue vendida en una subasta privada y su precio final superó los 762.000 dólares pagados por un coleccionista para hacerse con la elástica del debut de Wembanyama en 2023.

Flagg, de 19 años, promedia 20.4 puntos, 6.6 rebotes y 4.3 asistencias por partido este año con los Mavericks. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

José María Balcazar y Maricarmen Alva se miden por la Presidencia de Perú en una segunda votación en el Congreso

Tras la destitución de José Jerí, el Parlamento llevará a cabo una nueva ronda de sufragios entre los aspirantes respaldados respectivamente por Perú Libre y Acción Popular, en medio de tensiones políticas y a pocas semanas de comicios generales

José María Balcazar y Maricarmen

Los Lakers contratan a Lon Rosen como nuevo presidente de operaciones

Infobae

La presidenta electa de Costa Rica impulsa proyectos de tren eléctrico y minería de oro

Infobae

Leavitt insiste en las "discrepancias" con Irán tras la reunión en Ginebra

Estados Unidos mantiene posiciones divergentes con Teherán sobre el desarrollo nuclear, según ha comunicado la vocera de la Casa Blanca, quien ha subrayado que el diálogo continuará, destacado el enfoque diplomático de la Administración Trump ante posibles escenarios

Leavitt insiste en las "discrepancias"

Alba Silva explica cómo es su 'futuro incierto' en Sevilla por la profesión de Sergio Rico

A punto de convertirse en madre por segunda vez, Alba Silva afronta una etapa llena de dudas respecto al destino familiar, pues el próximo paso profesional de Sergio Rico podría cambiar radicalmente su lugar de residencia en los próximos meses

Alba Silva explica cómo es