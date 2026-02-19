Agencias

Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a Houston

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que 50 millones de barriles de petróleo están en camino hacia la ciudad de Houston, algo que considera "fantástico" para Venezuela.

"Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston", dijo Trump durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia.

Sin mencionar directamente a la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, el mandatario finalizó diciendo que "está haciendo un gran trabajo".

Posteriormente, Trump retomó los temas nacionales sobre economía y las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

Los comentarios del mandatario sobre el petróleo se producen 24 horas después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela y les permite exportar crudo bajo estrictas condiciones de supervisión y reporte.

Las nuevas licencias autorizan a cinco grandes compañías —Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol— a realizar transacciones vinculadas a hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas.

El permiso exige que los contratos se rijan por la jurisdicción estadounidense y que los pagos a personas sancionadas por la OFAC se canalicen a cuentas designadas por el Tesoro. EFE

