¿Quién hizo presidente interino de Perú a Balcázar? La incógnita de los votos que recibió

Lima, 19 feb (EFE).- El congresista izquierdista José María Balcázar se convirtió en el nuevo presidente interino de Perú con los votos de 64 parlamentarios de un total de 113 presentes en la sala del Legislativo, pero tras la votación de este miércoles se desconoce de dónde llegaron los sorprendentes apoyos que le hicieron ganar la contienda a la derechista María del Carmen Alva, que recibió 46 votos.

La aritmética parlamentaria hace pensar que hubo uno o varios partidos que secretamente votaron por él, pero que públicamente niegan haber contribuido a llevar a Balcázar al poder, tras la destitución del derechista José Jerí luego de cuatro meses en el cargo de forma interina, ante investigaciones abiertas por sospechas de tráfico de influencias.

La candidatura de Balcázar fue presentada por el partido marxista Perú Libre, y por la composición del Parlamento peruano se esperaba que tuviese alrededor de 40 votos, de modo que la ganadora fuese Alva, que ya había presidido el Congreso en el periodo 2021-2022, donde lideró una fuerte confrontación y oposición al expresidente Pedro Castillo, también de Perú Libre.

¿De dónde salieron la veintena de votos que dio la vuelta a la contienda? Al haberse hecho la votación con papeletas y de forma secreta, varios congresistas votaron de manera distinta a lo anunciado públicamente, donde entraron en juego cálculos electorales con miras a los comicios presidenciales que habrá en menos de dos meses.

La situación ha abierto un cisma entre el ultraconservador Renovación Popular y el fujimorismo, los dos principales partidos de derecha, cuyos líderes, el empresario y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), respectivamente, ocupan las primeras posiciones en intención de votos, según varios sondeos.

Los dos habían anunciado su apoyo a Alva para ser la sucesora de Jerí al frente del Gobierno de transición, pero los resultados apuntan a que la congresista no tuvo finalmente el apoyo de ambos.

Desde el partido fujimorista Fuerza Popular, que se oponían a la salida de Jerí, acusan a Renovación Popular de haber entregado el Gobierno a la izquierda radical, y el partido de López Aliaga, a su turno, acusa a la bancada de Keiko Fujimori de haber votado en secreto a Balcázar para culparlos a ellos.

Tras la votación, Fujimori manifestó que "es un día muy triste para el país", ya que "han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar". "Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza", añadió.

De su lado, López Aliaga publicó en redes sociales una imagen de Fujimori creada con inteligencia artificial, con el mensaje "no gobierna, sabotea. Cuando no gana, entrega al país".

Hasta Alianza Para el Progreso (APP), el partido derechista que dirige el empresario y candidato presidencial César Acuña, que se intuye que también votó por Balcázar, sacó este miércoles un comunicado señalando que su elección "es consecuencia directa de acuerdos políticos bajo la mesa, donde los votos ocultos de Renovación Popular terminaron inclinando la balanza".

Balcázar deberá ejercer la Presidencia hasta el 28 de julio próximo, cuando entregue el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales que ya están en marcha. EFE