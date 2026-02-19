Próximamente: una experiencia fotográfica perfecta con Cámara Galaxy para creación de contenido

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Convertir una foto de día a noche en segundos, restaurar partes faltantes de objetos en imágenes —como un cupcake con una mordida—, combinar múltiples fotos sin problemas en un solo resultado coherente, este tipo de capacidades creativas antes requerían habilidades profesionales u horas de edición. Pero ahora serán posibles en cuestión de minutos, directamente desde tu celular Samsung Galaxy, con solo pedirlo con tus palabras.

Esa es la próxima evolución de la Cámara Galaxy: una experiencia integral que tendrá como base el sistema de cámara de Galaxy más brillante de la historia.

Las cámaras de dispositivos móviles están yendo más allá de la simple captura, y las últimas experiencias Galaxy AI reúnen capacidades creativas avanzadas para la captura, edición y el intercambio en una plataforma intuitiva. El resultado es una experiencia perfecta y un proceso creativo más fluido, lo que elimina la necesidad de cambiar entre aplicaciones o navegar por herramientas complejas, todo para para que la creatividad se sienta más rápida, sencilla y natural.

En el centro de esta evolución está la convicción de que la creatividad no debe estar limitada por la habilidad técnica o la experiencia. Desde la fotografía hasta la edición, la cámara de los teléfonos Galaxy ha redefinido silenciosamente lo que es posible. Ahora cualquiera puede crear videos cinematográficos, seguir estrellas en el cielo nocturno o capturar fotografías con gran riqueza de detalles incluso con poca luz. Además, con un input natural y multimodal, editar se vuelve tan fácil como usar unas pocas palabras para expresar lo que tienes en mente.

Mantente atento a la experiencia de Cámara Galaxy más fácil y sencilla hasta la fecha, que se dará a conocer la próxima semana en el Galaxy Unpacked Febrero 2026. Si quieres ser de las primeras personas en México en tener lo último en innovación de Samsung ya puedes entrar a www.samsung.com/mx/unpacked, donde podrás registrarte y contestar una trivia para ganar un viaje y ahorrar al comprar el nuevo Galaxy.

