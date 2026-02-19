¿Por qué muchos objetos espaciales parecen muñecos de nieve?

Redacción Ciencia, 19 feb (EFE).- Desde hace tiempo los astrónomos discuten sobre por qué hay tantos objetos en el sistema solar exterior con forma de muñeco de nieve. Ahora, un estudio sugiere que se originan de manera natural con la ayuda de la gravedad y en un proceso sorprendentemente simple.

Mediante simulaciones, científicos de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) han reproducido la formación de estos objetos que se produce por colapso gravitatorio. Los resultados se han publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Mas allá del violento y caótico cinturón de asteroides, situado entre y Júpiter, está el Cinturón de Kuiper, formado por planetesimales (bloques helados e intactos que permanecen ahí desde amanecer del sistema solar).

Casi uno de cada diez de estos objetos son binarios de contacto, es decir, planetesimales con forma de dos esferas pegadas que parecen un muñeco de nieve pero que nadie sabe cómo se han formado.

Los modelos computacionales anteriores trataban a los objetos en colisión como gotas de fluido que se fusionaban en esferas pero, ahora, con la ayuda de la computación, el estudiante de posgrado de MSU Jackson Barnes ha hecho unas simulaciones que más realistas que permiten que los objetos mantengan su resistencia y se apoyen uno contra otro.

"Si pensamos que el 10% de los objetos planetesimales son binarios de contacto, el proceso que los forma no debería ser raro", afirma Seth Jacobson, profesor de Ciencias de la Tierra y Ambientales y autor principal del artículo.

"El colapso gravitatorio encaja perfectamente con lo que hemos observado".

La primera vez que se obtuvieron imágenes de cerca de binarios de contacto fue en enero de 2019, realizadas por la nave espacial New Horizons de la NASA.

Estas imágenes impulsaron a los científicos a observar de nuevo otros objetos en el Cinturón de Kuiper, y resultó que los binarios de contacto representaban aproximadamente el 10% de todos los planetesimales, objetos que flotan imperturbables y a salvo de colisiones.

Al igual que los copos de nieve individuales se compactan en una bola de nieve, los planetesimales son agregados de objetos del tamaño de un guijarro atraídos por la gravedad desde una nube de materiales diminutos.

A veces, a medida que la nube gira, colapsa sobre sí misma, separa el objeto formando dos planetesimales distintos que orbitan entre sí, planetesimales binarios.

En la simulación de Barnes, las órbitas de estos objetos caen en espiral hacia el interior hasta que ambos hacen contacto suavemente y se fusionan, manteniendo sus formas redondeadas.

Y ¿cómo permanecen unidos ambos objetos? Barnes explica que, simplemente, es poco probable que choquen con otro objeto, y sin una colisión, no hay nada que los separe. De hecho, la mayoría de los binarios carece de marcas y cráteres.

Aunque durante mucho tiempo los científicos sospecharon que el colapso gravitatorio era el responsable de la formación de estos objetos, no podían probar la idea por completo pero el modelo de Barnes, que incluye la física necesaria, ha conseguido producir binarios de contacto.

"Hemos sido capaces de probar esta hipótesis por primera vez de una manera legítima", subraya Barnes.