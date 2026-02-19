Agencias

Nuevo presidente de Perú convoca a Palacio a dirigentes del Banco Central y de la Policía

Lima, 19 feb (EFE).- El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, convocó a Palacio de Gobierno este jueves, en su primer día en el cargo, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, y al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

Así lo anunció la Presidencia en redes sociales, donde indicó que como parte de sus actividades en Palacio de Gobierno, Balcázar recibirá este jueves a las 18:00 hora local (23.00 hora GMT) al jefe del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde.

"Este encuentro reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población", agregó el Ejecutivo.

El Congreso de Perú eligió en la noche del miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

En su primer discurso ante el pleno, cerca de la media noche, aseguró que su Gobierno mantendrá la actual política económica, porque consideró que "no se puede llevar" a su país "a ensayos económicos".

Anunció, en ese sentido, que iba a conversar con Velarde, para saber "qué posibilidades hay de un mejoramiento económico" en su país.

Además, este jueves destacó en la emisora Radio Nacional que Velarde, que lleva dos décadas al frente del Banco Central, "es un buen referente, no solamente en manejo de la moneda en el país sino internacionalmente" y dijo que es un hombre positivo para Perú.

Por otro lado, la reunión con Arriola fue confirmada en medios locales, que difundieron las imágenes del comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP) entrando a Palacio de Gobierno.

Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, el partido marxista que propuso a Balcázar como candidato presidencial, sostuvo desde la clandestinidad, donde permanece prófugo de la Justicia, que el presidente interino debe censurar a Arriola.

"El nuevo presidente de la República debe combatir la inseguridad ciudadana empezando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quien demostró un manejo totalmente ineficiente", señaló en su red social X el político del partido marxista con el que el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones de 2021. EFE

