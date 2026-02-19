Agencias

Mar Flores rompe su silencio ante la guerra de Carlo Costanzia y Laura Matamoros: "Las palabras tienen consecuencias"

Mar Flores era la única que faltaba por pronuncirse sobre la guerra mediática desatada en los últimos días entre Carlo Constanzia y Laura Matamoros después de que ella revelase la tensa y violenta discusión que habría tenido con su primo, a la que se sumaba este jueves Diego Matamoros con un durísimo comunicado incluyendo el número 016 contra la violencia de género desvelando que le habría aconsejado a su hermana que denunciase a su primo y que pasase la noche en el calabozo, definiendo al novio de Alejandra Rubio como un "matón de tres al cuarto".

Ante esta creciente escalada de tensión en el conflicto familiar, y después de que el actor haya emitido un comunicado urgente defendiéndose de las falsas acusaciones de sus primos y anunciando que ha puesto el tema en manos de sus abogados para iniciar medidas legales e ir hasta las últimas consecuencias por esta vulneración a su honor y a su imagen pública, la modelo ha roto su silencio.

A pesar de que hace unos días esquivó las preguntas sobre el conflicto entre Carlo y Laura apuntando que "todo el mundo tiene derecho a trabajar y a vivir profesionalmente como quieran, pero yo hablo de mí", finalmente Mar ha decidido dar un paso al frente para pedir "cordura, respeto y responsabilidad" e intentar acabar con esta guerra.

"Me resulta inevitable no pronunciarme ante lo ocurrido en las últimas horas. Para mí y para toda mi familia, esta situación no está siendo fácil, ni creo que del todo justa" comienza el comunicado que ha publicado a través de sus historias de Instagram.

Como ha expresado, "quiero y adoro a mi hijo, y quiero y adoro a mi sobrina Laura. Y precisamente por el cariño que siempre ha existido entre ellos, creo que estos temas deberían tratarse en la intimidad y con respeto". "Tal y como se lo he transmitido a ambos tras lo sucedido" ha añadido, revelando así que ha hablado tanto con Carlo como con Laura sobre este asunto.

"Se están utilizando palabras muy duras, y es importante recordar que las palabras pesan y tienen consecuencias" se ha lamentado, explicando que si "no me pronuncié el otro día en el photocall fue porque, como dije a principios de año, no quiero hablar por nadie que no sea yo". "Lo hago para proteger la paz y la tranquilidad de toda mi familia" ha asegurado.

Un mensaje que ha finalizado pidiendo a todos los implicados en esta guerra mediática "cordura, respeto y responsabilidad".

EuropaPress

