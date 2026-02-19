Los Lakers contratan a Lon Rosen como nuevo presidente de operaciones

Chicago (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Los Ángeles Lakers anunciaron este jueves la contratación de Lon Rosen, exdirectivo de Los Ángeles Dodgers en la MLB, como nuevo presidente de operaciones.

"Durante muchos años, he visto el impacto que Lon ha tenido en nuestra industria. Con el tiempo, he aprendido que Lon no solo es una gran persona, sino también tiene un profundo conocimiento tanto del deporte como del entretenimiento y una verdadera visión de hacia dónde se dirige este negocio", dijo la presidenta de los Lakers, Jeanie Buss.

Rosen fue protagonista de una época dorada de los Dodgers, que bajo su dirección aumentaron sus ingresos cada año y lideraron la MLB por asistencia a sus partidos, además de conquistar tres series mundiales.

"Como todos sabemos, la industria del negocio deportivo está cambiando constantemente, y seguirá haciéndolo. Pero, en el fondo, mi trabajo es sencillo. Encontrar la manera de hacer lo correcto para nuestros empleados y socios, asegurando al mismo tiempo que los Lakers sigan ofreciendo una experiencia incomparable a nuestros aficionados en Los Ángeles y en todo el mundo", afirmó Rosen. EFE