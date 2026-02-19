Leavitt insiste en las "discrepancias" con Irán tras la reunión en Ginebra

La expectativa sobre la presentación de detalles adicionales por parte de Irán en las próximas semanas se mantiene latente tras el cierre de la segunda ronda de negociaciones entre ambos países celebrada en Ginebra, Suiza. Según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, las diferencias entre Estados Unidos y Teherán respecto al programa nuclear iraní persisten, a pesar de algunos avances logrados en los diálogos más recientes. Leavitt indicó en rueda de prensa que el presidente estadounidense, Donald Trump, continúa monitoreando de cerca el desarrollo de las conversaciones.

De acuerdo con lo reportado por varios medios, citando las declaraciones de la vocera, tanto el gobierno de Trump como el Departamento de Estado consideraron que, aunque hubo progresos durante las reuniones en Ginebra, aún existen numerosas discrepancias importantes. La expectativa estadounidense consiste en que las autoridades iraníes remitan información y explicaciones adicionales sobre sus posiciones en torno a los temas más controvertidos del programa nuclear. Leavitt remarcó, según consignó el medio, que la administración aguarda estos pormenores y que cualquier evolución será evaluada con atención por parte de la Casa Blanca.

Durante la conferencia de prensa, la portavoz reiteró la postura del presidente Trump respecto al enfoque principal de la política exterior estadounidense, subrayando que la diplomacia es siempre la primera opción. En ese sentido, Leavitt enfatizó que "el presidente ha sido muy claro: con respecto a Irán o a cualquier país del mundo, la diplomacia siempre es su primera opción", señalamiento recogido por el medio citado.

Entretanto, la administración estadounidense dejó abierta la posibilidad de diferentes escenarios ante la falta de entendimiento con Irán. La portavoz advirtió a las autoridades iraníes que sería “muy inteligente” para ellos buscar un acuerdo con la administración Trump, subrayando que las conversaciones continúan no sólo con Teherán, sino también dentro del propio gobierno estadounidense, especialmente con el gabinete de seguridad nacional.

Leavitt describió el proceso de toma de decisiones del presidente en términos de consulta y análisis interno, indicando que Trump considera de manera prioritaria los intereses de Estados Unidos, el bienestar de las fuerzas armadas y la seguridad de la población. Explicó que el presidente dedica particular atención a las recomendaciones de sus asesores durante la evaluación de posibles acciones relacionadas con la seguridad nacional, incluidas eventuales respuestas militares.

En esta coyuntura, las negociaciones en Ginebra han concentrado la atención internacional, ya que se desarrollan en un contexto de persistente desconfianza mutua y tensiones acumuladas por la actividad nuclear iraní. La insistencia de la Casa Blanca en la existencia de puntos críticos no resueltos reafirma la complejidad de alcanzar un entendimiento que satisfaga a ambas partes. De acuerdo con las declaraciones reproducidas por la prensa estadounidense, la administración Trump ha sostenido contacto frecuente con altos funcionarios para definir los pasos a seguir respecto a las tratativas nucleares con Teherán.

El futuro de las relaciones bilaterales y la estabilidad regional está condicionado por el desenlace de estas negociaciones. Las posiciones divergentes sobre los alcances del programa nuclear, las condiciones para su desarrollo y los mecanismos de verificación siguen constituyendo el foco de las conversaciones, según han destacado diversos portavoces en Washington y medios internacionales. En tanto continúan las gestiones diplomáticas, el seguimiento de próximos anuncios por parte de Irán y la Casa Blanca resulta clave para anticipar el rumbo de este dossier internacional.