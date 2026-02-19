La presidenta electa de Costa Rica impulsa proyectos de tren eléctrico y minería de oro

San José, 19 feb (EFE).- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo este jueves una reunión con los líderes de la oposición en el Congreso con el fin de impulsar el avance de iniciativas de ley como la del tren eléctrico interurbano y otra para reactivar la minería de oro.

Fernández se reunió con los jefes de las bancadas de oposición para proponer una agenda de trabajo que permita avanzar en proyectos "vitales" en los meses que quedan de labor para los actuales diputados, que terminarán su periodo el 1 de mayo próximo, una semana antes de que ella asuma la presidencia el 8 de mayo.

Uno de estos proyectos es la reactivación de la exploración y explotación de oro en la localidad de Las Crucitas (norte), sitio de un fallido proyecto minero y que en la actualidad está tomado por mineros ilegales que utilizan químicos y procesos dañinos para la salud y el medioambiente.

El proyecto de ley, que enfrenta el rechazo de ambientalistas y de un sector de la oposición, establece que el Estado recibirá el 5 % de las ganancias del negocio que funcionará bajo el modelo de concesión en extracción y operación de la "Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas", sin el uso de mercurio y sin ocasionar un retroceso en el ambiente.

Además, el Ministerio de Ambiente y Energía será el encargado de realizar los concursos bajo el esquema de subastas para asignar uno o varios concesionarios que cumplan con términos ambientales.

Otra iniciativa prioritaria para Fernández es la del tren eléctrico interurbano, valorado en 800 millones de dólares y que abarcará 51 kilómetros de longitud, 30 estaciones y dos líneas que unirán las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela, que conforman el área metropolitana del país y donde los problemas de tráfico se han agravado en los últimos años.

El proyecto plantea un crédito de 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones y otro de 550 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). De ese monto del BCIE, el Fondo Verde del Clima cofinanciará 178,7 millones y donará 21,3 millones.

Otra iniciativa es la ampliación de la carretera interamericana entre la capital San José y la localidad de San Ramón, provincia de Alajuela, tramo que comprende 55,6 kilómetros y que requiere de un crédito internacional de 770 millones de dólares.

"Vine a presentarme de manera respetuosa a ofrecerme a contribuir en lo que de mí dependa para que esta Asamblea Legislativa, ojalá en estas pocas semanas de trabajo que le quedan, pueda resolver problemas públicos", expresó Fernández a los periodistas tras la reunión celebrada en al Asamblea Legislativa.

El 4 de febrero pasado, tres días después de ganar las elecciones, Fernández fue nombrada por el presidente Rodrigo Chaves como ministra de la Presidencia, cargo responsable de dirigir las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y al que ella renunció hace un año para postularse como candidata presidencial. EFE