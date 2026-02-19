Fiscalizadores de 30 países piden desarrollar "métodos innovadores" contra la corrupción

Lima, 19 feb (EFE).- La Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción comenzó este jueves en Lima con la participación de delegaciones de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de más de treinta países y un llamado a desarrollar "métodos innovadores" para enfrentar este flagelo mediante la colaboración transnacional y el uso de los nuevos avances tecnológicos.

La cita, que se desarrollará hasta este viernes, ha sido convocada por la Contraloría General del Perú, que preside la Comisión Técnica Especializada en Lucha contra la Corrupción Transnacional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).

Al respecto, el presidente de la Autoridad Estatal de Responsabilidad de Egipto y presidente de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), Mohamed El-Faisal Youssef, sostuvo que esta cumbre es "una excelente oportunidad" para intercambiar experiencias y entender las tendencias globales en lucha contra la corrupción.

Añadió que se trata de "un reto global muy complejo, que implica desarrollar métodos innovadores", ya que el fenómeno de la corrupción requiere de "estrategias proactivas" para proteger el correcto uso de los recursos públicos y promover la transparencia a nivel internacional.

"La lucha contra la corrupción debe ser una agenda internacional", remarcó El-Faisal Youssef tras subrayar que la comunidad internacional debe jugar un rol estratégico en un contexto de cooperación entre los países y sus autoridades, respetando sus jurisdicciones y normativas, y acompañado de la aplicación de los avances tecnológicos.

Durante la primera mesa de la cita, denominada 'Políticas anticorrupción globales y rol estratégico de las EFS en la lucha contra la corrupción transnacional', el presidente de la Corte de Cuentas de El Salvador, Walter sosa, coincidió en que los desafíos de la lucha anticorrupción incluyen una mayor colaboración entre gobiernos y el uso de tecnologías avanzadas.

"Todas las instituciones públicas tienen un papel crucial en la lucha anticorrupción, adoptando prácticas éticas y promoviendo una cultura de integridad en todas sus acciones y decisiones, mientras que las EFS deben garantizar que los sistemas de integridad no fallen", dijo.

A su turno, Lubomír Andrassy, presidente de la Oficina Superior de Auditoría de Eslovaquia, señaló que tener EFS "fuertes e independientes es relevante" y también consideró que es clave la comunicación transnacional y el intercambio de información vinculada a la lucha anticorrupción.

Por su parte, el representante regional adjunto de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito ( Unodc) para la Región Andina y el Cono Sur, Olivier Inizan, subrayó que la lucha contra la corrupción requiere un liderazgo político sostenido, cooperación efectiva y la plena implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac).

Al inaugurar la cita, el contralor general de Perú, César Aguilar, manifestó que la lucha anticorrupción no puede limitarse a la sanción posterior del acto ilícito, sino que debe estructurarse como una política pública de gestión anticipada de riesgos, con el objetivo de proteger el valor público antes de que el daño se materialice. EFE

