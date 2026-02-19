Epic Games adquiere la empresa Meshcapade para impulsar la creación de animaciones humanas realistas generadas por IA

Meshcapade, una empresa surgida del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes y especializada en investigación de largo plazo en modelado humano, ha desarrollado una tecnología capaz de representar en 3D figuras humanas a partir de miles de escaneos. De acuerdo con la información publicada por diversos portales y recopilada por el medio de origen, Epic Games decidió adquirir esta startup alemana con el objetivo de fortalecer su tecnología de animaciones humanas generadas por inteligencia artificial.

Según informó la fuente, la clave de esta operación está en la incorporación de modelos avanzados como el SMPL ("Skinned Multi-Person Linear"), un estándar en la representación tridimensional del cuerpo humano. Este modelo, basado en la recopilación de datos provenientes de numerosos escaneos de personas reales, incrementa notablemente la precisión y la fluidez de las animaciones creadas digitalmente. El director del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes, Michael Black, precisó que, mientras que la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial generativa se orientan a la síntesis de textos, imágenes y vídeos, Meshcapade se enfoca en el perfeccionamiento de modelos tridimensionales capaces de resultar más verosímiles y expresivos.

El medio detalló que en un comunicado difundido por Meshcapade en su propio sitio web, la empresa enfatizó la complejidad inherente a los movimientos humanos, así como a rasgos no verbales tales como los gestos y las expresiones faciales. Meshcapade afirmó: “Los movimientos humanos, incluidas las expresiones faciales y los gestos, son demasiado complejos para que la mayoría de los sistemas basados en IA puedan recrearlos de forma realista. Más allá del movimiento físico, es esta expresividad no verbal la que hace que una figura generada por IA parezca genuinamente humana”.

Epic Games celebró la operación con una publicación en la red social X, en la que manifestó: “Esperamos colaborar para impulsar las tecnologías digitales humanas en los videojuegos, el cine y el entretenimiento”. Mediante la integración de la tecnología y el equipo de Meshcapade, la compañía estadounidense busca reducir los obstáculos técnicos para la creación de personajes digitales que resulten creíbles y posean una expresividad avanzada, haciéndolos aptos para aplicaciones en tiempo real y en múltiples escenarios digitales, según subrayó Kim Libreri, director de tecnología de Epic Games. Libreri declaró que la meta de la empresa apunta a “reducir las barreras para crear personajes digitales creíbles y expresivos, y hacerlos utilizables en tiempo real en una amplia gama de experiencias”.

Vladimir Mastilovic, vicepresidente de Tecnología Humana Digital en Epic Games, manifestó que Meshcapade ha logrado estandarizar atributos relevantes de estos modelos, consolidando una base de investigación y desarrollo que complementa de manera adecuada los intereses y planes actuales de Epic Games. “Cuentan con la investigación y desarrollo a largo plazo adecuados en este ámbito, lo que complementa a la perfección nuestros objetivos e ideas actuales”, expresó Mastilovic según publicó el medio.

De acuerdo con la información suministrada, la adquisición supone también una expansión estratégica de Epic Games en el sector tecnológico europeo. Tras concluir el acuerdo, la empresa abrirá una nueva sede en Tubinga, Alemania, lo que facilitará su incorporación al ecosistema del consorcio europeo Cyber Valley, un espacio que concentra emprendimientos y proyectos punteros en inteligencia artificial y tecnologías digitales.

La integración de Meshcapade no solo responde a una tendencia global de sofisticación en el desarrollo de personajes digitales, sino que también representa una apuesta por mejorar la autenticidad de los humanos virtuales en sectores como los videojuegos, el cine, el entretenimiento y cualquier industria involucrada en experiencias digitales interactivas. Con la implementación de esta tecnología, Epic Games apuesta a que los personajes generados por inteligencia artificial sean capaces de reproducir patrones de movimiento y expresiones típicamente humanos, lo que permitiría una interacción más rica y transparente entre los usuarios y los mundos digitales.

Con esta operación, Epic Games profundiza su presencia en el continente europeo y avanza en el desarrollo de soluciones más avanzadas en el ámbito de la animación virtual y la inteligencia artificial aplicada al modelado humano, en consonancia con el crecimiento de las industrias basadas en experiencias digitales enriquecidas y personajes expresivos.