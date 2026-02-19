Agencias

El Real Madrid recibirá al Elche el sábado 14 de marzo y el Barcelona, al Sevilla el domingo 15

LaLiga confirmó el calendario de la jornada 28 con un atractivo duelo entre los actuales líderes y rivales en posiciones europeas, mientras los encuentros podrían sufrir modificaciones según clasificaciones y emparejamientos de la Liga de Campeones, informó la organización

La programación de la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26 podría modificarse debido a los posibles emparejamientos y clasificaciones de equipos españoles en la Liga de Campeones. Según informó LaLiga, los horarios y fechas confirmados para esa semana podrán alterarse a la espera de los duelos europeos que involucren a clubes nacionales y que se disputarán en torno a esas fechas.

Tal como publicó LaLiga, el Real Madrid recibirá al Elche CF en el estadio Santiago Bernabéu el sábado 14 de marzo a las 21.00 horas, mientras que el FC Barcelona jugará contra el Sevilla FC el domingo 15 en el Spotify Camp Nou a las 16.15. El Barcelona, actual líder del torneo, ya aseguró su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, pero tanto Real Madrid como Atlético de Madrid necesitan superar las fases de playoffs para continuar en la competencia continental. Por este motivo, la organización detalló que los horarios de los encuentros ligueros podrán ajustarse cuando se confirmen los equipos clasificados, así como los partidos europeos que tendrán lugar entre el 10 y el 11 de marzo en la ida, y el 17 y el 18 de marzo en la vuelta.

El cronograma de partidos de la jornada 28 inicia el viernes 13 de marzo con el Deportivo Alavés enfrentando al Villarreal CF a las 21.00. La jornada del sábado contará con cuatro encuentros: el Girona se medirá al Athletic Club a las 14.00, el Atlético de Madrid recibirá al Getafe CF a las 16.15, el Real Oviedo jugará frente al Valencia CF a las 18.30 y el Real Madrid estará en casa ante el Elche CF a las 21.00, según consignó LaLiga.

Los partidos continuarán el domingo con el duelo entre Mallorca y Espanyol a las 14.00, el choque entre Barcelona y Sevilla a las 16.15, el Real Betis ante Celta a las 18.30 y Real Sociedad frente a Osasuna a las 21.00. El lunes 16 de marzo se cerrará la fecha con el enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Levante UD a las 21.00, reportó el organismo organizador del campeonato.

Los encuentros marcados para ese fin de semana corresponden a una fase crucial en la temporada, ya que muchos equipos pelean por asegurar posiciones europeas y evitar las zonas de descenso. El hecho de que estos partidos estén sujetos a modificación se debe a la coincidencia en el calendario con la vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea de clubes. Según publicó LaLiga, esta situación afecta especialmente a los equipos españoles comprometidos en Europa, quienes podrían solicitar ajustes de fecha u horario para gestionar mejor la carga de partidos y los desplazamientos.

LaLiga especificó los detalles completos de la jornada: el viernes 13 el Alavés recibirá al Villarreal a las 21.00. El sábado 14, Girona-Athletic Club a las 14.00, Atlético de Madrid-Getafe a las 16.15, Real Oviedo-Valencia a las 18.30 y Real Madrid-Elche a las 21.00. El domingo 15 se abrió con Mallorca-Espanyol a las 14.00, siguió con Barcelona-Sevilla a las 16.15, Betis-Celta a las 18.30, y Real Sociedad-Osasuna a las 21.00. Finalmente, el lunes 16 se disputará el Rayo Vallecano-Levante a las 21.00.

De acuerdo con la información difundida por LaLiga, este calendario provisional responde a la necesidad de compatibilizar las competiciones nacionales y europeas, considerando que la fase de ida de octavos de final de la Liga de Campeones se celebrará el martes 10 y el miércoles 11 de marzo, mientras la fase de vuelta tendrá lugar el martes 17 y el miércoles 18 del mismo mes. La organización destacó la importancia de adaptar la jornada a estas circunstancias para brindar a los clubes mayor margen en su planificación deportiva.

El comunicado de LaLiga también menciona que, si Real Madrid o Atlético logran avanzar en Europa, sus compromisos nacionales estarían sujetos a modificaciones para permitir una adecuada organización y evitar solapamientos o problemas logísticos, tal como reportó el medio oficial. Barcelona ya tiene asegurada su participación en octavos, lo que otorga estabilidad a la programación de su partido, salvo ajustes de última hora derivados de la coordinación general de los calendarios.

La programación de LaLiga para la jornada 28 permanece condicionada a la evolución de la Champions League, subrayando la interacción entre competencias domésticas e internacionales y la manera en que los clubes gestionan las exigencias derivadas de disputar ambos torneos simultáneamente. Esta planificación pretende minimizar el riesgo de sobrecarga para los equipos implicados, según consignó la organización.

