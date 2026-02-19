Agencias

El encarcelado expresidente peruano Castillo pide el indulto al nuevo mandatario Balcázar

Lima, 19 feb (EFE).- El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), que cumple una condena a 11 años y 5 meses de cárcel por rebelión al haber intentado sin éxito un golpe de Estado a finales de 2022, solicitó este jueves el indulto al nuevo mandatario interino del país, José Balcázar, congresista del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021.

La solicitud de indulto presidencial, remitida a la oficina presidencial, lleva la firma de Castillo y fue tramitada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala, de acuerdo al documento difundido por varios medios nacionales de Perú, que tuvieron acceso al escrito.

En su petición, y pese a no contar con una sentencia todavía firme para solicitar esta gracia presidencial, Castillo reclama el indulto "bajo el principio de humanidad" y para honrar " la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido para dirigir el Gobierno de transición de Perú había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario.

