El crecimiento del PIB de la OCDE cae en el cuarto trimestre al 0,3%, en mínimos desde mediados de 2024

Lituania registró el mayor avance económico durante el cuarto trimestre de 2025 entre los países de la OCDE, con un incremento de su Producto Interno Bruto (PIB) del 1,7%, seguida de Polonia e Israel, ambos con crecimientos del 1%. Entre los países que también destacaron por su expansión están España, Portugal y México, que anotaron aumentos del 0,8%. Estos datos se inscriben en el contexto de una ralentización general de las economías más desarrolladas, ya que según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el crecimiento global del PIB de sus miembros fue del 0,3% en el cuarto trimestre del año, por debajo de los registros del trimestre previo.

De acuerdo con la OCDE, ese 0,3% representa la tasa de expansión más baja desde el segundo trimestre de 2024, ya que la variación trimestral se redujo en una décima respecto al periodo precedente. La cifra engloba la evolución de las 38 economías más avanzadas y refleja que, aunque en términos anuales se observó una aceleración del crecimiento promedio del 1,2% en 2024 al 1,7% en 2025, el cierre del año mostró síntomas de ralentización en la dinámica económica.

Según reportó el organismo internacional, la actividad económica se aceleró durante el último trimestre del año en diez naciones y permaneció estable en dos. Por el contrario, siete países experimentaron una desaceleración en su crecimiento y cinco anotaron una contracción económica. Entre los países con descensos en la actividad económica se encuentran Irlanda, donde el PIB retrocedió un 0,6%, y Corea del Sur y Noruega, ambos con caídas del 0,3%. Canadá también vio disminuir su economía en el periodo analizado, con un descenso del 0,1%, de acuerdo con el informe publicado por la OCDE.

El organismo detalló que, a la hora de recopilar la información para el reporte, los datos correspondientes a Estados Unidos para el cuarto trimestre de 2025 no estaban disponibles. Esta ausencia impidió realizar el cálculo de la evolución económica del conjunto del G7, grupo integrado por las siete mayores economías avanzadas.

El análisis anual realizado por la OCDE indicó una mejoría en el ritmo de crecimiento promedio respecto a ejercicios anteriores. Según consignó el medio, la tasa del 1,7% registrada para el año 2025 supera tanto el 1,2% de 2024 como el 1,1% de 2023, lo que sugiere una trayectoria de recuperación, a pesar de que el último trimestre arrojó señales de menor vigor.

La dispersión en los resultados entre países muestra que no todas las economías se comportaron de forma uniforme. Mientras algunas lograron impulsar su PIB, otras enfrentaron retrocesos. Lituania, Polonia e Israel encabezaron los avances entre los miembros de la OCDE, mientras que Irlanda, Corea del Sur, Noruega y Canadá se situaron entre aquellos que registraron caídas. España, Portugal y México se ubicaron también sobre la media, reflejando un desempeño económico positivo dentro del grupo.

La OCDE subrayó la importancia de estos resultados para comprender las tendencias actuales en la economía global, especialmente ante un panorama de incertidumbre y de recuperación parcial tras diversos retos económicos atravesados por los países desarrollados en años recientes. El informe permite establecer comparaciones entre el comportamiento de las diferentes naciones y el promedio del bloque, así como identificar aceleraciones, estancamientos y contracciones en el desarrollo económico de los países más avanzados.