Agencias

Cinco personas mueren electrocutadas en Haití

Guardar

Puerto Príncipe, 19 feb (EFE).- Al menos cinco personas murieron electrocutadas este jueves y varias resultaron heridas tras la rotura de un cable eléctrico de alta tensión a pocos metros del mercado municipal de Pétion-ville, en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

El accidente se produjo en la calle Grégoire, en Pétion-Ville, una zona muy transitada por peatones y comerciantes fijos y ambulantes, de acuerdo con varias fuentes consultadas por EFE.

Los comerciantes acudieron rápidamente para socorrer a las víctimas, mientras la compañía Electricidad de Haití (EDH) procedió a un corte de emergencia en la zona para evitar más víctimas.

Alertados, los servicios de emergencia acudieron al lugar para evacuar a las víctimas que aún estaban con vida a los centros hospitalarios operativos.

Por el momento, las autoridades municipales y centrales aún no han comunicado el balance exacto de víctimas.

La red eléctrica de la empresa pública EDH se encuentra en un estado de deterioro sin precedentes, en medio de la prolongada crisis que atraviesa el país, el más pobre de América.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El técnico del Valencia Basket reconoce importancia de Montero para el pase a semifinales

Infobae

BCIE busca socios con nota AAA para blindar su crecimiento y alcanzar máxima calificación

Infobae

ONG acusa a Claudia Sheinbaum de “traición” por abrir debate sobre el fracking en México

Infobae

Presidente de Paraguay dice que está "listo para colaborar" con Trump en la Junta de Paz

Infobae

El expríncipe Andrés, en libertad bajo investigación tras casi 11 horas de arresto

Infobae