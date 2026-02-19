BCIE busca socios con nota AAA para blindar su crecimiento y alcanzar máxima calificación

Tegucigalpa, 19 feb (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) busca atraer a nuevos socios extraregionales con calificación AAA para blindar su crecimiento y alcanzar la máxima categoría crediticia en los próximos años, dijo este jueves a EFE su presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez.

Tras la mejora a AA+ otorgada en 2025 por la Agencia de Calificación de Crédito de Japón (JCR), Sánchez señaló en Tegucigalpa que la institución se encuentra en un "punto de inflexión" para diversificar su cartera y capitalizarse.

“Nos encontramos en un nuevo punto de inflexión que nos permite atraer nuevos miembros, volver a diversificar nuestra cartera y, ojalá, capitalizar pronto al Banco y, lo más importante, aspirar de forma consistente a que, en los próximos meses, el Banco se convierta en un banco AAA, si es que podemos atraer a esos nuevos miembros altamente calificados”, subrayó.

Detalló que cualquier país interesado en sumarse a los 15 miembros actuales debe cumplir tres condiciones fundamentales: un alineamiento estratégico con la región, una calificación de riesgo igual o superior a la del BCIE y un compromiso firme con la transparencia y la gobernanza.

"Estamos en una nueva era del Banco (...) este nuevo punto de inflexión nos permite construir una historia positiva, de fortaleza financiera de la mano con una historia de rendición de cuentas, de transparencia, de eficiencia y excelencia operacional", enfatizó.

La reciente mejora crediticia, tras seis años sin cambios, responde a un manejo "prudente", optimización del balance, niveles sólidos de liquidez y una cartera diversificada con 0 % de morosidad, explicó Sánchez.

La calificación actual, añadió, es una "señal muy importante" de que las calificadoras "están confiando en la forma en la que estamos trabajando", un respaldo que permitió al BCIE concretar su mayor emisión global al colocar un bono social por 2.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura, salud y reducción de la pobreza.

"Es una gran noticia para Centroamérica y para el BCIE. Representa una parte muy importante del fondeo del año y nos da la tranquilidad de que, en un ambiente de incertidumbre geopolítica y constantes cambios, el banco está sólido y fondeado", afirmó.

El BCIE reforzó su presencia en el Reino Unido con una emisión de 500 millones de libras esterlinas, en condiciones similares a las obtenidas en Estados Unidos.

La operación, segunda incursión en ese mercado, le permite "diversificar geográficamente" sus fuentes de financiamiento y fortalecer su estructura multimoneda, con la expectativa de trasladar mejores condiciones a sus países miembros mediante tasas más competitivas, precisó Sánchez.

El BCIE también amplió su presencia en Asia con la reapertura de un bono en dólares y una emisión en dólares neozelandeses, con lo que suma 27 divisas en su cartera de fondeo.

Sánchez destacó al mercado japonés como aliado estratégico por el perfil de sus inversores de largo plazo y subrayó que la solidez financiera del Banco favorece la captación de capital asiático en condiciones competitivas, consolidando una relación de "ganar-ganar" entre ambas regiones.

Afirmó que la solidez financiera alcanzada entre 2024 y 2025 permite captar recursos a tasas más competitivas, trasladando mejores condiciones a los países miembros, y reiteró que la meta es convertir al BCIE en un banco AAA y en el principal motor de transformación regional hacia 2040.

La titular de BCIE dijo que la institución busca ser un “motor de transformación positiva”, con el objetivo de ofrecer financiamiento “lo más barato posible” para que los países puedan superar sus retos estructurales.

"Esperamos ser ese brazo y ese aliado que permita a los países soñar en la Centroamérica del 2040", señaló Sánchez, quien recordó que el BCIE suscribió un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para atender las causas estructurales de la migración.

Fundado en 1960, el BCIE se proyecta como la institución financiera multilateral mejor calificada de América Latina y busca consolidarse como el principal aliado estratégico para la transformación de la región hacia el 2040. EFE

