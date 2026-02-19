Autoridades de Gaza elevan a más de 610 los muertos por ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que, solo en las últimas horas, se confirmaron dos nuevas muertes a raíz de los ataques israelíes en el enclave, con lo cual la cifra total de fallecidos desde la entrada en vigor del alto el fuego auspiciado por Estados Unidos se sitúa en 611. Esta información fue proporcionada por las autoridades palestinas, quienes también reportaron que el número de heridos en ese periodo alcanza los 1.630, mientras que se han recuperado 726 cadáveres en zonas anteriormente ocupadas por el ejército de Israel tras la implementación del acuerdo. El mismo organismo, según detalló Europa Press, alertó que aún existen víctimas bajo los escombros y en las calles, en zonas a las que equipos de Protección Civil y ambulancias no han podido acceder hasta el momento.

De acuerdo con Europa Press, las cifras actuales reflejan la gravedad de la situación humanitaria en la Franja de Gaza tras el acuerdo que puso en marcha la propuesta estadounidense para el futuro del enclave. El Ministerio de Sanidad local ha confirmado que, desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, el saldo total de muertes sobrepasa las 72.069 personas y más de 171.728 resultaron heridas. Las autoridades han reiterado que las condiciones dificultan la localización y el rescate de afectados, ya que muchas de las zonas golpeadas permanecen inaccesibles para los equipos de emergencia.

La reapertura parcial del paso de Rafá, el único cruce que conecta Gaza con Egipto y no lleva a territorio israelí, constituye uno de los puntos centrales del acuerdo supervisado por Estados Unidos. Según la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, desde la reapertura han logrado salir 640 personas y han retornado 534, cifras significativamente menores en comparación con las 3.400 personas que, según lo estipulado, deberían haber transitado el punto fronterizo en este periodo. El comunicado oficial resalta que “esto representa una tasa de cumplimiento del 33%”, subrayando así las limitaciones que persisten respecto al movimiento de personas.

El acuerdo, cuya fase de aplicación sigue marcada por una fuerte crisis humanitaria, incluía entre sus puntos principales la entrega de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos, así como una limitada liberación de prisioneros palestinos. Las perspectivas inmediatas, conforme reseñó Europa Press, contemplan que próximamente las autoridades gazatíes cedan el control administrativo del enclave a un grupo de tecnócratas palestinos, el cual deberá coordinar su gestión con la denominada Junta de Paz, presidida por Donald Trump, para avanzar hacia la siguiente etapa del plan propuesto.

La crisis humanitaria se mantiene como uno de los mayores desafíos, dado que la ofensiva militar y las restricciones impuestas por Israel han generado serias dificultades para la llegada de ayuda humanitaria. La escasez de suministros y la destrucción de infraestructuras afectan a gran parte de la población civil, mientras que la capacidad de respuesta de los servicios médicos y de rescate se ve limitada por las restricciones de acceso y la inseguridad en distintas áreas del territorio, según publicó Europa Press.

En la información difundida, se puntualiza que todavía existen cadáveres bajo los restos de edificaciones destruidas y cuerpos en las calles, ya que muchas zonas siguen clausuradas o presentan altos riesgos para los equipos de salvamento. Esta situación complica tanto el recuento real de fallecimientos como las labores de auxilio, evacuación y entrega de materiales básicos para la supervivencia de la población, agregó Europa Press al recoger los reportes de las autoridades locales.

El paso de Rafá ha adquirido una relevancia particular en el contexto humanitario y político actual, ya que permanece como la única vía para el ingreso de bienes esenciales y el traslado de personas, tras la imposición de las restricciones israelíes sobre los demás accesos a la Franja. Las demoras y la baja tasa de circulación a través de este cruce han sido objeto de críticas, mientras las condiciones para una salida o entrada segura de la población palestina se mantienen restringidas en el marco de la aplicación del acuerdo respaldado por Estados Unidos.

El proceso de transición previsto para Gaza implica la entrega del control administrativo a una autoridad tecnocrática que actuará bajo supervisión internacional, en particular, en coordinación con la Junta de Paz. Esta medida busca facilitar los próximos pasos del plan pactado y establecer nuevos mecanismos para la gobernanza, el flujo de ayuda y la seguridad en el enclave, conforme consigna Europa Press.

El balance emitido por el Ministerio de Sanidad y la oficina de prensa de Gaza actualiza el impacto directo de la ofensiva en cifras humanas, al tiempo que revela el lento proceso de recuperación y gestión de los daños materiales y humanos. Estas cifras y el señalado incumplimiento de lo estipulado en el acuerdo ilustran los desafíos que persisten en la región, donde la crisis humanitaria y las dificultades de acceso a la ayuda continúan siendo los principales obstáculos enfrentados por la población local y las autoridades palestinas.