Ana Redondo reclama un "rearme defensivo, social e institucional" frente a la "ola machista reaccionaria"

Durante una visita a la Asociación de Carácter Social (Asecal) en Salamanca, una entidad reconocida con el Distintivo de Igualdad en la Empresa por el Ministerio de Igualdad, la ministra Ana Redondo elogió la labor de asociaciones locales que, a lo largo de dos décadas y especialmente en los últimos diez años, apuestan por la transformación social y la cultura con una perspectiva feminista y liderada por mujeres emprendedoras. En ese contexto, Redondo expuso la necesidad de articular respuestas institucionales y sociales frente al avance de tendencias que consideran misóginas tanto en Europa como en otros territorios. Según consignó el medio, la titular de Igualdad declaró que Castilla y León requiere “un cambio” y un Ejecutivo “sensible con la igualdad”, remarcando que actualmente se enfrenta a una “ola machista y reaccionaria que viene de Estados Unidos, pero llega a Europa y necesita una respuesta”.

Ana Redondo participó en actividades junto a los candidatos del PSOE a las Cortes por Salamanca, donde enfatizó la urgencia de un “rearme defensivo, social e institucional” orientado a proteger los derechos alcanzados en materia de igualdad de género. Según publicó el medio, la ministra identificó esa tendencia reaccionaria como un peligro real y extendido, que no solo se origina fuera del continente, sino que ha tenido eco en el debate político español y autonómico.

Durante su intervención mencionó que la situación actual en Castilla y León, marcada por cuatro décadas de gobierno bajo el Partido Popular, ahora respaldado por la extrema derecha, trasciende a un simple relevo político. Redondo recordó que el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, contó con el apoyo de Vox para formar Gobierno durante más de dos años, hasta la reciente ruptura entre ambas agrupaciones. Según explicó la ministra, esta colaboración política supuso un estancamiento en el desarrollo de leyes y políticas de igualdad que, a su juicio, representan avances necesarios. “Leyes que suponen un avance, como la ley contra la violencia de género, no se hayan podido sacar adelante en Castilla y León y se haya vuelto a guardar en el cajón o que todas las políticas de igualdad y la adaptación de ese pacto de Estado que cumple ahora un año contra la violencia de género, pues no se haya desarrollado en esta tierra”, expresó Redondo, citada por el medio.

La ministra puso énfasis en el riesgo que ve en propuestas negacionistas en materia de violencia de género y la importancia de enfrentar discursos y políticas que, según indicó, ponen en jaque los avances sociales. “La extrema derecha negacionista de la violencia de género y del feminismo es muy peligrosa, extremadamente peligrosa para la igualdad y para las mujeres”, advirtió Redondo, en declaraciones recogidas por el mismo medio. Refiriéndose a la Junta de Castilla y León, criticó lo que considera ausencia de compromiso institucional con la igualdad y el feminismo, postura que atribuye tanto a la gestión del Partido Popular como a su alianza con Vox durante los últimos años.

En distintos puntos de su visita, la ministra reiteró el mensaje de que desde el Partido Socialista se defiende una sociedad libre de toda manifestación de violencia de género y de violencias machistas. Según reportó el medio, Redondo subrayó la responsabilidad histórica de la sociedad, las entidades y los gobiernos en responder a la “ola machista”. Insistió en la necesidad de trabajar desde todos los ámbitos para que tenga lugar un cambio de orientación en la gobernanza regional. “El cambio es necesario, es imprescindible y es posible y vamos a hacer lo posible desde todos los ámbitos para que se produzca”, afirmó la ministra.

La responsable de Igualdad hizo hincapié también en el impacto de las iniciativas locales y el potencial de la colaboración ciudadana, como ha sido el ejemplo de la Asociación de Carácter Social (Asecal) y el barrio del Oeste en Salamanca, donde el asociacionismo ha contribuido a transformar la zona, apostando por la cultura y la igualdad con participación destacada de mujeres. “Es un referente de cómo se puede transformar un barrio desde el asociacionismo, desde las asociaciones de vecinos que, durante 20 años, pero sobre todo en los últimos diez, han apostado claramente por la cultura desde una visión también feminista y con mujeres emprendedoras que han transformado el barrio”, indicó Redondo durante el recorrido, según consignó el medio.

Durante las declaraciones recogidas durante la visita, Ana Redondo concluyó que la sociedad requiere un Ejecutivo que no vea a las mujeres como un colectivo al que hay que maltratar, sino que favorezca la igualdad de oportunidades y los derechos de todas las personas. Recalcó que este enfoque representa tanto un reto institucional como un compromiso con las generaciones presentes y futuras.