Alcalde de Lima dice que fragilidad democrática en Perú "no se puede aceptar ni sostener"

Lima, 19 feb (EFE).- El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó este jueves que "la fragilidad del sistema democrático" en Perú es algo que "no se puede aceptar ni sostener", tras la elección del legislador izquierdista José María Balcázar como octavo presidente del país en una década.

"No es posible tener ocho presidentes en diez años", declaró Reggiardo a periodistas antes de llamar a fortalecer el sistema democrático y garantizar la estabilidad política en su país.

El alcalde, quien milita en el partido ultraconservador Renovación Popular, consideró que se debe "mantener la cordura y la ponderación", ya que Perú "no puede seguir envuelto en escándalos, ni situaciones como la que hemos vivido en las últimas horas", en alusión a la destitución de José Jerí y la posterior elección de Balcázar como nuevo presidente interino del país.

Añadió que el nuevo Gobierno de Transición que preside Balcázar desde este miércoles, tras haber sido elegido por el pleno del Congreso, debe dar continuidad a la gestión ministerial para garantizar avances en asuntos como seguridad ciudadana, fortalecimiento de la economía y lucha contra la corrupción.

"El presidente de la república debe preocuparse de manera urgente por la seguridad ciudadana. Es fundamental enfocar la agenda del gobierno en combatir la criminalidad con decisiones integrales y articuladas", sostuvo.

Reggiardo reiteró, en ese sentido, su propuesta de crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezada por una autoridad de alto nivel encargada de articular a todos los sectores del Estado.

"Debemos dejar de enfocar el problema única y exclusivamente desde el lado policial. Necesitamos trabajar de manera articulada con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) los distintos sectores, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas ", explicó.

El alcalde entregó este jueves las obras de remodelación de la céntrica avenida Brasil que, según indicó la Municipalidad de Lima, beneficiarán directamente a más de medio millón de personas en seis distritos de Lima, incluido la zona histórica de la capital peruana. EFE