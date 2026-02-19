Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 19 de febrero

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
RESULTADOS
-- Resultados de Repsol, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-repsol-beneficios-ingresos-empleados/186
ECONOMÍA
-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-espana-cifras-datos-estadisticas/420
-- 9.00 horas. Hipotecas Mensual. Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-importe-ejecuciones-hipotecarias/146/espana/106
-- 11.00 horas. Comercio Internacional de Servicios por Características de las Empresas (STEC). Año 2023 (INE)
https://www.epdata.es/evolucion-comercio-internacional-servicios-espana/886a4d91-0d43-4904-abc5-5075215ad150
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 14.30 horas. EEUU. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660
SALUD
-- Incidencia de enfermedades respiratorias, gráficos
https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-casos-espana/202/espana/106
