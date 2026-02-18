Yolanda Díaz defiende la respuesta de Marlaska ante la presunta agresión sexual del DAO y pide investigar hasta el final

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado que se investigue todo lo relacionado con la presunta agresión sexual cometida por el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y ha defendido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado explicaciones hoy mismo.

"Hoy mismo ha dado explicaciones, ayer esta persona no estaba en el cargo y, desde luego, todas las acciones que se tengan que hacer me constan que se van a tomar", ha destacado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press.

Díaz ha resaltado que es "sí es verdad" que se tiene también derecho a saber todo lo que ha pasado por la gravedad de los hechos y ha expresado su solidaridad con la víctima de esta presunta agresión del ex DAO.

La titular de Trabajo ha recriminado que el PP haya utilizado este miércoles esta denuncia para tratar de atacar al Gobierno y al ministro de Interior, al subrayar que ella podría reprochar a los 'populares' su gestión en la denuncia de presuntos abusos contra el alcalde de Móstoles, el popular Manuel Bautista, o las palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo hablando de "divorcio duro" en relación a la condena por violencia machista del diputado de Vox Carlos Flores.

En este sentido, ha pedido al PP que "deje de jugar" con estas cuestiones porque el "machismo" no va de partidos y ha criticado como "broma de mal gusto" que la presidenta en funciones de Extremadura, pase de decir que no quiere gobernar con Vox a "defender el feminismo" del partido de Santiago Abascal, que a su juicio cuestiona la violencia de género.

De todas formas, Díaz ha recriminado que el PP ya ha quedado "para esto" y que es "inútil" bajo su criterio pedir a esta formación que vuelva a la senda de la centralidad y que deje de utilizar las agresiones sexuales y el machismo para dar "golpes al adversario político".

IU PIDE CUENTAS: ES "SORPRENDENTE"

Por su parte, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha asegurado este miércoles que pedirán cuentas al Gobierno sobre las razones por las que el DAO de la Policía Nacional no dimitió hasta ahora por una agresión sexual supuestamente cometida el 23 de abril de 2025.

"Es sorprendente", ha dicho Santiago en los pasillos de la Cámara Baja, donde también ha cuestionado que no se haya cesado "de inmediato" a todos los comisarios generales que han encubierto estos hechos o que han coaccionado a la víctima.