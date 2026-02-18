La Casa Blanca espera "cambios drásticos" para que Cuba pueda convertirse en una democracia "libre"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que Cuba tiene que llevar a cabo "cambios drásticos" para convertirse "pronto" en una democracia "verdaderamente libre y próspera" en el marco de las severas restricciones impuestas a la isla.

"Queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio. No estoy hablando de ninguna acción por parte de Estados Unidos para llegar ahí, pero por supuesto a Estados Unidos le conviene que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado durante una rueda de prensa celebrada en Washington que La Habana es "un régimen que está cayendo". "Su país está colapsando y por eso creemos que radica en su interés hacer cambios muy drásticos pronto", ha argüido.

Sus palabras se producen después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya confirmado que hay conversaciones para iniciar un proceso de diálogo entre las partes en medio de la crisis de desabastecimiento de combustible, profundizada como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos.

"Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, no solamente de la voluntad del Gobierno de México", ha expresado la presidenta en una rueda de prensa en la que ha reiterado que México seguirá enviando ayuda a la isla.

Naciones Unidas ha advertido sobre el impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba, como el acceso a alimentos, agua y sanidad, indicando que estas medidas están agravando la situación de los Derechos Humanos en el país.

