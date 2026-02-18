El Gobierno defiende que apartó de inmediato al DAO y reprocha al PP que mantenga al alcalde de Móstoles (Madrid)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la actuación del Ejecutivo al apartar de inmediato al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, tras conocer que había sido denunciado por una presunta agresión sexual y ha reprochado las críticas del PP, cuando mantiene a cargos que han sido denunciados como los alcaldes de Móstoles (Madrid) y Algeciras (Cádiz).

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, la 'número dos' del Gobierno y del PSOE ha señalado que los hechos son "gravísimos" y no tienen "ningún tipo de paliativo" y por tanto, en cuanto se conoció la denuncia le solicitaron "inmediatamente" su dimisión.

"Este Gobierno no va a permitir que ninguna persona que ocupe responsabilidad tenga un comportamiento como el que presuntamente hemos conocido", ha señalado Montero, haciendo hincapié en que conocieron el caso a través de los medios de comunicación en la noche de este martes.

Al Gobierno, asegura, "nunca le ha temblado el pulso" ante situaciones de este tipo y ha expresado "toda la condena" a que cualquier persona que ocupe una responsabilidad pública "agreda, insulte y denigre a las mujeres".

DEFIENDE QUE MARLASKA LE ELOGIÓ COMO PROFESIONAL

Además, ha justificado las palabras de elogio que pronunció Marlaska sobre González, al que calificó como un "profesional impecable" y una persona "indiscutible" en la Policía, según señaló en una comparecencia en el Senado hace más de un año, en octubre de 2024.

Montero ha defendido que Marlaska se refería a su labor profesional y en ese momento no conocía las circunstancias "reales" que se han conocido ahora, ha apostillado.

Por tanto, ha asegurado que tienen "tolerancia cero" con este tipo de conductas y por tanto González "ya no está en el Gobierno", mientras ha cargado contra el PP --que este miércoles ha salido en tromba contra Marlaska y ha pedido su dimisión-- y le ha reprochado que mantenga en el cargo a dirigentes del partido que han sido denunciados.

En concreto ha mencionado al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala de su partido por presunto acoso sexual y laboral y también al edil de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que recibió una denuncia del PSOE que recientemente ha sido archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

EL PSOE ACUSA A FEIJÓO DE MIRAR A OTRO LADO

En la misma línea, el PSOE ha cargado contra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "mirar hacia otro lado" con presuntos casos de acoso en sus propias filas.

"El cinismo y la desvergüenza del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no tienen límites", señalan desde Ferraz en un comunicado en el que reprochan que Feijóo "sigue sin hacer nada" después de que una concejala denunciase al edil de Móstoles. "Ella ha tenido que dejar su trabajo. El alcalde sigue en su puesto. Y Feijóo, callado", recriminan.

"Un día después, no hay consecuencias políticas. Y Feijóo, callado. Ese silencio no es neutral. Es una decisión. Es complicidad o miedo ante lo que pueda decirle su jefa, (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Isabel Díaz Ayuso", han lanzado.

Por el contrario, el PSOE defiende que el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska actuó "de manera inmediata" cesando al DAO de la Policía Nacional "en cuanto se conoció una denuncia contra él" y defienden que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ampara ni amparará jamás hechos de esta gravedad"