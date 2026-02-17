Canciller De la Fuente dice a empresarios canadienses que "México es un socio confiable"

Ciudad de México, 16 feb (EFE).- El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente se reunió este lunes en esta capital con las 380 empresarias y empresarios que integran la delegación canadiense que vista el país y a quienes aseguró que “México es un socio confiable".

En un evento, convocado por la embajada de Canadá en México, al que también asistió un numeroso grupo de empresarias y empresarios mexicanos, De la Fuente llamó a "seguir trabajando juntos y fortalecer esa relación".

"México es un socio confiable. Somos amigos, vecinos y tenemos muchas oportunidades, mientras sigamos trabajando juntos como hoy lo hacemos, y vamos a fortalecer esa colaboración, porque es para el bienestar de nuestros pueblos”, dijo De la Fuente.

Se trata de la delegación canadiense empresarial más grande de los últimos 30 años, al reunir a 246 organizaciones enfocadas en la agroindustria, tecnologías de la información y comunicación, tecnologías limpias y sector creativo, entre otras áreas.

La delegación es encabezada por el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, quien estuvo acompañado por el embajador de su país, Cameron MacKay, mientras que por la parte mexicana asistió José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principal organización del sector privado en México.

También asistieron los ministros de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, y de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller; así como los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué; del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín.

Este lunes, México y Canadá acordaron elaborar un “plan de acción” bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias, en paralelo al tratado que tienen ambos países con Estados Unidos (T-MEC), informó el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, tras reunirse en Ciudad de México con el ministro canadiense Dominic LeBlanc.

La iniciativa, explicó Ebrard, busca acelerar agendas específicas entre ambos países en paralelo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estructura la integración regional junto con Estados Unidos. La estrategia bilateral, dijo, podría quedar definida en el segundo semestre de 2026.

Por su parte, LeBlanc subrayó el interés de Canadá por profundizar el trabajo con México en sectores como agricultura y tecnología agrícola, manufactura avanzada —incluida la automotriz—, tecnologías limpias y energía, industrias creativas y culturales, así como tecnologías de la información y comunicaciones.

El ministro canadiense dijo que su enfoque se centra en identificar oportunidades para que empresas canadienses amplíen su presencia en México en coordinación con contrapartes mexicanas. EFE

