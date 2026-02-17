Arbeloa apoya a Vinícius: "Tolerancia cero, no se puede permitir que esto pase en 2026"

Durante la rueda de prensa posterior al triunfo del Real Madrid por 0-1 ante el SL Benfica en el partido de ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones, Álvaro Arbeloa declaró que tras el insulto racista denunciado por Vinícius Júnior, la única pregunta que le hizo al jugador fue si deseaba continuar en el campo. El entrenador del club blanco puntualizó que cualquier decisión que tomara Vinícius contaría con el respaldo total del equipo, aludiendo a la importancia de la unidad frente a este tipo de actos discriminatorios y enfatizando la inquietud del grupo por estos episodios que, según sus palabras, no pueden tener cabida en el fútbol del futuro. El medio que cubrió la convocatoria, detalló que Arbeloa instó a la comunidad futbolística a demandar respuestas a Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, acerca de los términos vertidos contra el extremo brasileño.

Según recogió la fuente, Arbeloa declaró: “Hay que preguntar al jugador del Benfica qué le ha dicho a Vinícius. Todos en el mundo del fútbol merecemos que responda a esa pregunta. Creo que está claro que la tolerancia con el racismo para nosotros tiene que ser absolutamente cero y no podemos permitir que cosas así pasen en un campo de fútbol en 2026”. El entrenador reiteró la postura institucional del club y el respaldo a su jugador, afirmando que la plantilla funciona como un bloque sólido frente a cualquier manifestación discriminatoria, y que la decisión de Vinícius sobre si debía continuar o no tras el insulto racista contaría con el apoyo incondicional del vestuario.

El árbitro del encuentro comunicó a Arbeloa que no escuchó nada y que, por tanto, no podía tomar ninguna medida al respecto, informó la fuente. Ante esta situación, el técnico del Real Madrid insistió en la necesidad de no consentir este tipo de comportamientos y remarcó que permanecería siempre junto a Vinícius, de quien recalcó: “Somos un equipo, morimos juntos, y cuando alguien tiene este tipo de actitudes con alguno de nosotros, vamos a estar siempre a su lado, somos un equipo unido y lucharemos siempre unidos”.

Durante su comparecencia, el entrenador admitió que este tipo de acontecimientos se repiten: “Lo triste es que no es la primera vez”, señaló Arbeloa, resaltando el perfil personal y profesional de Vinícius Júnior al definirlo como una persona valorada por su entorno futbolístico y reafirmando su convicción en la honestidad del relato del jugador brasileño acerca del insulto recibido, según consignó la fuente. “Lo que ‘Vini’ me ha dicho que le ha llamado me lo creo. No creo que se vaya a inventar algo así. No voy a poner nunca jamás en duda las palabras de ‘Vini’”, insistió el entrenador.

A este respecto, Arbeloa expresó su confianza en que José Mourinho, técnico del Benfica, una vez conocido lo ocurrido, no toleraría situaciones de este tipo en su plantilla. La fuente citó también sus palabras: “Cuando sepa lo que ha pasado y lo que ha dicho su jugador, será el primero que no lo va a permitir. Tolerancia cero con esto”.

En lo estrictamente deportivo, el técnico se pronunció sobre el desempeño de su equipo durante el encuentro. Describió la actuación como un partido sólido y subrayó que el Real Madrid mostró organización y una mentalidad colectiva que debe caracterizar al plantel. Reconoció la diferencia respecto al partido de liga anterior ante el mismo rival, donde su escuadra se vio superada por 4-2, y señaló que el conjunto demostró mejoras significativas en defensa y en el control del balón después del episodio con Vinícius.

Arbeloa enfatizó la necesidad de mantener la concentración para la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Alertó sobre la capacidad del Benfica, dirigido por José Mourinho, para revertir eliminatorias y recordó que el resultado no permite relajaciones ni da por cerrada la clasificación. “El Bernabéu va a esperar al Benfica, tenemos al público de nuestro lado y va a volver a ser un factor importantísimo. Pero si queremos eliminar al Benfica, nos hacen falta minutos de muy buen fútbol”, manifestó según reportó la fuente.

El entrenador concluyó que, aunque el margen de mejora sigue existiendo, la línea de trabajo mostrada ante el Benfica representa el modelo de juego y comportamiento que desea consolidar en el Real Madrid. Insistió en el respaldo absoluto a Vinícius Júnior y en la importancia de que todos los actores del fútbol respondan ante manifestaciones racistas, subrayando que hechos de este tipo no deberían darse ni repetirse en el futuro del deporte profesional.