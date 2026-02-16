Zelenski ordena extremar las precauciones ante el riesgo de un nuevo ataque masivo ruso

Kiev, 16 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó este lunes a sus fuerzas armadas y a la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, que preparen de urgencia durante el día medidas adicionales de protección a las infraestructuras, después de que sus servicios de inteligencia le informaran de que Rusia prepara un nuevo ataque masivo contra Ucrania.

“He ordenado al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko; al ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, y al presidente de Ukrenergo, Vitali Zaichenko, que preparen medidas de protección adicionales durante el día”, dijo Zelenski en sus redes sociales tras reunirse con las autoridades regionales y otros dirigentes para evaluar la situación tras los bombardeos rusos de la pasada noche.

El presidente ucraniano explicó que su inteligencia ha obtenido información que apunta a que Rusia está preparando “un ataque masivo”.

Rusia ha lanzado numerosos bombardeos masivos contra Ucrania en lo que va de año dirigidos sobre todo contra el sistema energético ucraniano.

Millones de ucranianos han estado durante días sin luz, agua corriente y calefacción a consecuencia de esta campaña de ataques rusos lanzada durante el período invernal más duro que ha experimentado Ucrania en los últimos lustros.

Zelenski dijo este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich que ucranianos, rusos y estadounidenses hablarán en sus reuniones del martes y el miércoles en Ginebra de la posible declaración de una tregua energética.

Rusia ya declaró el 30 de enero por iniciativa del presidente de EE. UU. Donald Trump una tregua unilateral en los ataques a las infraestructuras energéticas enemigas a la que luego se unió Ucrania y que el Kremlin mantuvo durante sólo cuatro días. EFE