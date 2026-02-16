Temas del día de EFE Internacional del 16 de febrero de 2026 (19.00 GMT)

RUSIA NAVALNI

Moscú - Los rusos recordaron este lunes al líder opositor, Alexéi Navalni, indignados por las recientes denuncias europeas de que murió hace dos años envenenado con una toxina letal en una prisión ártica, acusaciones que apuntan directamente al Kremlin.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana/Panamá/Castries/Georgetown - La presión de Washington sobre La Habana no se limita al petróleo: una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año los contratos con brigadas médicas cubanas en respuesta a la insistencia de EE.UU. de que no colaboren con esas prácticas de “trabajo forzado”.

(Texto enviado a las 16.29 horas) (Foto)

- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en Madrid.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas - Familiares de presos políticos en Venezuela mantienen sus protestas, como un grupo de diez mujeres que sigue en huelga de hambre en las afueras de un centro de detención, para exigir la liberación de los que siguen encarcelados y para presionar al Parlamento, que se espera que esta semana finalmente apruebe una amplia amnistía.

(Texto) (Audio)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Ucrania y Rusia se preparan para la tercera ronda de negociaciones bajo mediación de EE.UU. el martes y miércoles en Ginebra, pocos días después de que Rusia redujera el nivel de su delegación y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reuniera en Múnich con líderes europeos y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para recabar más apoyo al proceso de paz.

(Texto) (Foto) (Audio)

IRÁN EEUU

Teherán - Irán y Estados Unidos celebrarán mañana martes en Ginebra una segunda ronda de negociaciones nucleares, con Teherán abierto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio económico y en medio de renovadas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El Gobierno de Israel aprobó el domingo reanudar el proceso, detenido desde 1967, para convertir en terreno estatal israelí los territorios palestinos de Cisjordania. EFE conversa con expertos en la materia para comprender qué significa este movimiento y a quienes afecta.

- En Arraba (Israel), mientras las muertes por la violencia criminal en las comunidades árabes de Israel se disparan, sus habitantes denuncian la inacción policial y viven su duelo aferrándose a la rutina diaria, marcada por el miedo constante a ser víctimas de las bandas que azotan el norte y el sur del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUMBRE IA

Nueva Delhi - Nueva Delhi inauguró este lunes la Cumbre de Impacto de la IA 2026 (AI Impact Summit 2026), que verá llegar a lo largo de esta semana los máximos responsables de Silicon Valley y una veintena de mandatarios internacionales para diseñar la futura gobernanza de los algoritmos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

MÉXICO CANADÁ

Ciudad de México - Una delegación de 231 empresarios canadienses visitan México donde se reunirán con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y autoridades de economía en el contexto de la revisión del T-MEC y los rumores de dejar fuera a Canadá del tratado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ JERÍ

Lima - Los promotores de las mociones de censura contra el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, buscan reunir los votos para lograr su destitución en el pleno extraordinario del Congreso que se celebrará este martes, con la censura del mandatario como único punto del día.

(Texto)

CINE BERLINALE

Berlín - La actriz Amy Adams aseguró estar "extremadamente orgullosa" de 'At the Sea', una película del húngaro Kornél Mundruczó presentada este lunes en la competición de la Berlinale, a la que agradeció su apoyo al cine independiente.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- La serie 'La casa de los espíritus', basada en el libro homónimo de Isabel Allende, se presenta este lunes en el marco de la Berlinale, como un proyecto en equipo, según sus máximos responsables -Andrés Wood, Francisca Alegría y Fernanda Urrejola-, "muy magnético" y que invita a reflexionar.

(Texto) (Foto)

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro - Las 'escolas de samba' de Río de Janeiro celebran un nuevo desfile en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245