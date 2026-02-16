Temas del día de EFE Internacional del 16 de febrero de 2026 (13.00 GMT)

RUSIA NAVALNI

Moscú - Se cumplen dos años de la muerte en una prisión ártica del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, entre denuncias europeas de que fue envenenado con la toxina de una rana sudamericana, acusaciones que han sido rechazadas este lunes desde el Kremlin.

(Pese al intenso frío (14 grados bajo cero), cientos de moscovitas acudieron al cementerio de Borísovo, en el sur de la capital rusa, desde su apertura, para homenajear a Navalni)

La Habana/Panamá/Castries/Georgetown - La presión de Washington sobre La Habana no se limita al petróleo: una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año los contratos con brigadas médicas cubanas en respuesta a la insistencia de EE.UU. de que no colaboren con esas prácticas de “trabajo forzado”.

- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en Madrid.

Caracas - Familiares de presos políticos en Venezuela mantienen sus protestas, como un grupo que sigue en huelga de hambre en las afueras de un centro de detención, para exigir la liberación de los que siguen encarcelados y para presionar al Parlamento, que se espera que esta semana finalmente apruebe una amplia amnistía.

Kiev/Moscú - Ucrania y Rusia se preparan para la tercera ronda de negociaciones bajo mediación de EE.UU. el martes y miércoles en Ginebra, pocos días después de que Rusia redujera el nivel de su delegación y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reuniera en Múnich con líderes europeos y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para recabar más apoyo al proceso de paz.

Teherán- Irán se alista para otra ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, el martes en Ginebra, con tentativas de dilución de uranio altamente enriquecido y de cooperación económica para lograr un acuerdo, mientras defiende sus líneas rojas y asegura no rendirse ante las amenazas de Washington.

Jerusalén.- El Gobierno de Israel aprobó el domingo reanudar el proceso, detenido desde 1967, para convertir en terreno estatal israelí los territorios palestinos de Cisjordania. EFE conversa con expertos en la materia para comprender qué significa este movimiento, a quién afecta y cuáles son sus posibles.

- En Arraba (Israel), mientras las muertes por la violencia criminal en las comunidades árabes de Israel se disparan, sus habitantes denuncian la inacción policial y viven su duelo aferrándose a la rutina diaria, marcada por el miedo constante a ser víctimas de las bandas que azotan el norte y el sur del país.

- Tras una otra jornada de bombardeos israelíes sobre Gaza bajo el pretexto de una violación del alto el fuego por parte de Hamás, el enclave amanece bajo la nueva amenaza del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien asegura que si el grupo islamista no entrega sus armas ligeras su desarme ocurrirá "por las malas".

Nueva Delhi .- La cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) comienza este lunes en Nueva Delhi, con el foco puesto en la democratización de la tecnología en el primer encuentro de este tipo en un país del Sur Global, el cual contará con la participación de 20 líderes globales, como el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Ciudad de México - Una delegación de 231 empresarios canadienses visitan México donde se reunirán con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y autoridades de economía en el contexto de la revisión del T-MEC y los rumores de dejar fuera a Canadá del tratado.

Lima - Los promotores de las mociones de censura contra el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, buscan reunir los votos para lograr su destitución en el pleno extraordinario del Congreso que se celebrará este martes, con la censura del mandatario como único punto del día.

Berlín - Amy Adams protagoniza 'At the Sea', la película dirigida por el húngaro Kornél Mundruczó que se presenta este lunes en la competición de la Berlinale, al igual que 'We Are All Strangers', de Anthony Chen, y 'Nina Roza', de Geneviève Dulude-de Celles, mientras que Isabelle Huppert llega, fuera de competición, con 'The Blood Countess'

- La serie que adapta 'La casa de los espíritus', de Isabel Allende, se presenta este lunes en la Berlinale, dentro de las proyecciones especiales, y EFE habla con los creadores.

Río de Janeiro - Las 'escolas de samba' de Río de Janeiro celebran un nuevo desfile en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

América

13:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Entrevista con el exsenador colombiano Roy Barreras, quien asegura que no se considera de izquierda a pesar de que participará el 8 de marzo en una consulta entre partidos de ese sector para escoger candidato presidencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presenta sus avances en la investigación y el proceso de identificación de los restos que podrían corresponder al sacerdote y exguerrillero Camilo Torres Restrepo, muerto en combate en 1966. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Gobierno colombiano divulga el resultado del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2025 y el acumulado de año. (Texto)

17:00h.- Nueva York.- MODA NUEVA YORK.- El diseñador colombiano Raúl Peñaranda presenta su nueva colección en la última jornada de la Semana de la Moda de Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami - EEUU CINE - A sus 71 años, Dennis Quaid sigue mostrando su versatilidad en Hollywood y regresa como Arthur Millard, el padre abusivo de la saga 'I Can Only Imagine', al que definió en entrevista con EFE como uno de los "más difíciles" y "significativos" de su carrera. (Texto) (Foto) (Video)

Puerto España.- TRINIDAD Y TOBAGO CARNAVAL .- Hechos en tela, fibra de vidrio, alambres y pedrería, los imponentes disfraces de los reyes y reinas del carnaval de Trinidad y Tobago narran la historia de una nación forjada por la resistencia, la migración y la tradición oral, y deberían perdurar más allá de los desfiles. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ JERÍ.- Los promotores de las mociones de censura contra el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, buscan reunir los votos para lograr su destitución en el pleno extraordinario del Congreso que se celebrará este martes, con la censura del mandatario como único punto del día. (Previa) (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS FMI.- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciará una visita a Honduras para evaluar con el nuevo gobierno, liderado por Nasry 'Tito' Asfura, las opciones de financiamiento destinadas a proyectos estatales. (Texto)

Barranquilla.- COLOMBIA CARNAVAL.- El Carnaval de Barranquilla celebra la Gran Parada de Comparsas, último de esta fiesta declarada por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA CARNAVAL.- El Jisk'a Anata se celebra este lunes con ritmos autóctonos de las áreas rurales andinas de Bolivia y bailes folclóricos contemporáneos populares que se exhiben en la fiesta pequeña del carnaval en el país andino que recorrerá las principales calles de La Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- Segundo día de desfiles de las escolas de samba, la mayor atracción del Carnaval de Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO CULTURA - El Instituto Cervantes, con la presencia de su director, Luis García Montero, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentan el Observatorio del Español para América Latina y el Caribe (OEALC) dedicado a analizar el uso, la enseñanza y el estudio de la lengua en la América hispanohablante. (Texto) (Foto)

Europa

Madrid - ESPAÑA CUBA - El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Kiev y Moscú se preparan para la tercera ronda de negociaciones bajo mediación de EE.UU. el martes y miércoles en Ginebra. (Texto)

Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) retomarán este lunes sus conversaciones para reforzar el papel internacional el euro como forma de garantizar la "soberanía monetaria". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA NAVALNI.- Se cumplen dos años de la muerte en una prisión ártica del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, entre denuncias europeas de que habría sido envenenado con la toxina de una rana sudamericana (Texto) (Foto) (Vídeo)

Budapest.- HUNGRÍA EEUU.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se entrevista en Budapest con el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, con el que abordará asuntos de seguridad regional, así como las relaciones comerciales y energéticas bilaterales. (Texto) (Foto)

Berlín.- CINE BERLINALE.- Amy Adams protagoniza 'At the Sea', la película dirigida por el húngaro Kornél Mundruczó que compite por el Oso de Oro de Berlín, al igual que 'We Are All Strangers', de Anthony Chen, y 'Nina Roza', de Geneviève Dulude-de Celles, que se presentan este lunes en la Berlinale. (Texto) (Foto)

Roma - EUROVISIÓN SAN MARINO - San Marino, un diminuto estado independiente enclavado en el norte italiano, se ha convertido en un 'trampolín' a Eurovisión para artistas de medio mundo, también para muchos españoles en el año de la retirada por la presencia de Israel en el certamen. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- París.- UE BANCA.- El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, participa en una conferencia sobre las mutaciones geopolíticas y las fragmentaciones económicas y financieras.

Madrid.- UE ESPAÑA.- Un grupo de eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo visitan España para evaluar el Estado de derecho.

O.Medio y África

12:15h.- Beirut.- LÍBANO ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne en Beirut con su homólogo, general Joseph Aoun, el primer ministro, Nawaf Salam, y visita una fragata alemana en el puerto de Beirut. (Foto) (Vídeo)

Abu Dabi.- EMIRATOS TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viaja a Emiratos Árabes para entrevistarse con el presidente del país y emir de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sobre asuntos bilaterales y regionales, para continuar al día siguiente a Etiopía.

Argel - ARGELIA FRANCIA - El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, visita Argelia para relanzar las relaciones bilaterales en medio de la peor crisis diplomática vivida entre ambos países. (Texto)

Argel.- ARGELIA NÍGER.- El presidente de Níger, el general Abdourahamane Tchiani, visita Argelia para abordar con su homólogo, Abdelmadjid Tebboune, la situación en la región del Sahel, y para retomar relaciones tras meses de distanciamiento.

