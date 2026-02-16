Portugal clasifica como tesoro nacional la grabación que señaló el inicio de la revolución

Lisboa, 16 feb (EFE).- Portugal ha clasificado como tesoros nacionales varias grabaciones relacionadas con la Revolución de los Claveles, que puso fin a la dictadura en 1974, como la emitida por la emisora Rádio Resnascença con la canción 'Grândola Vila Morena', que fue la seña de inicio del levantamiento militar.

El Diario de la República (boletín oficial) publicó este lunes un decreto del Gobierno por el que se atribuye la designación de 'tesoro nacional' a dos fonogramas considerados como 'la seña de la libertad', ya que supusieron el pistoletazo de salida de la revolución.

Se trata grabaciones directas, completas y no editadas, que se encuentran en tres bobinas de cinta magnética.

El texto apunta que, pese a haber sido digitalizadas en 2014 y 2023 para garantizar su conservación, las bobinas físicas todavía se mantienen como "bienes únicos, cuya rareza y valor cultural justifican su clasificación".

Uno de los fonogramas se corresponde con la grabación del programa 'Limite' de la emisora Rádio Renascença, transmitido la madrugada del 25 de abril de 1974 y donde se emitió 'Grândola, Vila Morena', que marcó el comienzo de los movimientos castrenses que culminaron en la caída de la dictadura del Estado Novo.

El segundo consiste en la grabación del llamado 'Primer encuentro de la Canción Portuguesa', celebrado el 29 de marzo de 1974, un mes antes de la revolución, en el Coliseu dos Recreios, donde se contextualiza la selección de 'Grândola, Vila Morena', como señal del inicio del levantamiento. EFE