Laura Matamoros aviva su guerra con Carlo Costanzia y le acusa de ser una "marioneta" en manos de Alejandra Rubio

La reciente afirmación de Laura Matamoros acerca de que la relación con su primo Carlo Costanzia “se enfrió cuando él entró en el foco mediático”—específicamente desde que inició su vínculo sentimental con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos—ha aportado un nuevo ángulo sobre el distanciamiento familiar. Tal como informó el medio, la influencer señaló que antes su relación era cercana y sin conflictos aparentes, pero que esa dinámica se alteró al incorporarse nuevas influencias y exposición pública, desencadenando una serie de reproches y mensajes cruzados entre los protagonistas.

Según publicó el medio, la brecha entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia se ha hecho más visible en las últimas jornadas. Todo comenzó cuando Laura, en el programa matinal ‘Espejo Público’, señaló que su primo atraviesa un momento difícil, atribuyéndolo tanto a la situación conflictiva entre los padres del actor como a la inexistente relación entre Mar Flores y Terelu Campos, figuras clave del entramado familiar. Esta declaración dio pie a que Carlo, actual pareja de Alejandra Rubio, utilizara sus redes sociales para lanzar un mensaje interpretado por muchos como una respuesta directa a su prima: “Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría”.

El medio detalló que minutos antes de que Alejandra Rubio saliera a aclarar públicamente que el comentario de Carlo no iba dirigido a Laura sino a otra compañera de programa, la influencer regresó al plató de ‘Espejo Público’, espacio conducido por Susanna Griso. Allí Laura no solo respondió a las palabras de Carlo, sino que también insinuó que su primo actúa influido por Alejandra Rubio, llegando a sugerir que el actor se comporta como una “marioneta” de su pareja actual. Manifestó su sorpresa por la actitud de Carlo en redes sociales y consideró que el joven podría haberle trasladado cualquier queja de forma privada: “Si me tenía que decir algo que me lo hubiese dicho por privado porque el otro día yo solo trasladé lo que me comentó Carlo en una conversación que tuvimos en la que me dijo que ya solo éramos primos de sangre”.

Seguido de esto, la influencer justificó su reacción ante los periodistas aclarando que solo respondió preguntas sobre Carlo después de que ambos dejaron de mantener contacto, una decisión que, según su testimonio, fue adoptada por el propio Carlo y que ella atribuye a la influencia de Alejandra Rubio. “Me consta que mi primo no está bien por la situación que tiene en casa en cuanto a su padre y su madre, y está siendo muy mal asesorado por su novia que ahora mismo está siendo su refugio”, aseguró en el mismo programa, según recogió el medio.

Entre otros detalles revelados en la emisión, Laura Matamoros sostuvo que su primo le habría sugerido que “actuaba así por su pareja y su hijo”. Además, la influencer no escatimó en referirse de forma directa al núcleo familiar de Carlo y Alejandra, calificando de “grotesco” el posado que la pareja realizó junto a Terelu Campos y Carlo Costanzia di Costigliole, en el reciente cumpleaños de la presentadora. Reconoció que sus declaraciones al respecto pudieron haber incomodado a Carlo.

El medio agregó que, aunque ni Carlo ni Alejandra han confirmado oficialmente los rumores acerca de un posible nuevo embarazo, Laura expresó su convencimiento de que “terminarán vendiéndolo a una revista”, aunque quiso desear lo mejor a la pareja en esta supuesta próxima etapa como padres.

Respecto a las oportunidades de reconciliación con su primo, el reportaje subrayó que Laura adoptó una postura mucho más reservada al salir de las instalaciones del programa, evitando hacer declaraciones a la prensa y sin confirmar si buscará retomar el diálogo con Carlo para reconsiderar su vínculo. Asimismo, Alejandra Rubio ha manifestado públicamente que, durante los dos años de relación con Carlo, no ha tenido prácticamente trato con Laura, revalidando con ello la profundidad del distanciamiento.

De este modo, según consignó el medio, las divergencias familiares y las circunstancias mediáticas que rodean a ambos protagonistas han sobrealimentado la atención pública, generando especulaciones, nuevas declaraciones y una sucesión de mensajes en abierto que contribuyen a mantener la expectación sobre el desarrollo de esta disputa. La combinación de reproches, respuestas públicas y la implicación indirecta de otras figuras de la familia amplifica el impacto de la situación y mantiene el foco mediático sobre los movimientos y manifestaciones de sus integrantes.