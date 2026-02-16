La misión de la UE sobre el Estado de derecho en España lamenta que Sánchez no la reciba

Madrid, 16 feb (EFE).- La misión de eurodiputados que evalúa el Estado de derecho en España lamentó este lunes que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los ministros de Justicia y de Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, los hayan recibido.

Todos los grupos políticos del Parlamento Europeo solicitaron esas reuniones, pero, a diferencia de lo que ocurrió en Eslovaquia, ni el jefe del Ejecutivo ni los ministros aceptaron, según explicó a la prensa el eurodiputado conservador del Partido Popular (PP) y presidente de la comisión, el español Javier Zarzalejos.

"Sin duda, son personas con muchas obligaciones, entre las que es posible que no figure reunirse con nosotros", lamentó.

Entre los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara que viajaron a España se encuentran, además, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé (extrema derecha), la liberal neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle, el socialdemócrata italiano Alessandro Zan y la conservadora belga Assita Kanko.

La visita tiene como objetivo analizar la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción. La situación del Estado de derecho, recordó Zarzalejos, ha sido objeto de atención en el Parlamento Europeo.

Informó de que las reuniones mantenidas hasta el momento, con la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles, la Fundación Mujeres, la Fundación Pedro Zerolo y asociaciones de jueces y de fiscales han sido "muy satisfactorias" y productivas.

La misión está formada por representantes de los cinco grupos parlamentarios, unidos por el mismo interés de ofrecer una imagen objetiva de los problemas y, al mismo tiempo, sugerir líneas de avance para el fortalecimiento del Estado de derecho, añadió.

La eurodiputada Raquel García Hermida-van der Walle confió en que los intercambios sean productivos y se puedan sacar conclusiones y recomendaciones.

En estas dos jornadas, los eurodiputados se reunirán con la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, entre otras autoridades.

La agenda incluye encuentros con el presidente del Tribual Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, responsables de la Fiscalía Anticorrupción y del Ministerio de Justicia, diputados del Congreso, asociaciones de jueces y fiscales y representantes de las fuerzas de seguridad.

La edición más reciente del informe anual sobre el Estado de derecho, publicada en julio del año pasado, criticó que España no hubiera empezado a trabajar en una estrategia nacional de anticorrupción y tomó nota de que el Tribunal Constitucional hubiera avalado la ley de amnistía de 2024 sobre los delitos relacionados con el proceso independentista de la región de Cataluña.