El equipo de Michael Jordan gana la Daytona 500

Chicago (EE.UU.), 15 feb (EFE).- El equipo 23XI Racing, del que el exjugador de baloncesto Michael Jordan es copropietario, ganó este domingo las 500 Millas de Daytona en la NASCAR de la mano del piloto Tyler Reddick.

Reddick se coronó campeón de la legendaria carrera estadounidense a bordo de un Toyota del equipo 23XI Racing en la última vuelta, al aprovechar un accidente sufrido por Chase Elliott cuando estaba a pocos metros del triunfo.

Reddick ganó ante la mirada de Michael Jordan, presente en el circuito y muy emocionado tras la victoria.

"No lo puedo creer, es tan satisfactorio, tuvimos a cuatro chicos que lucharon y se ayudaron. Nunca sabes cómo pueden terminar estas carreras, solo intentas sobrevivir", dijo Michael Jordan al acabar la carrera.

"Gran estrategia del equipo, nos dimos una oportunidad al final. No sé qué decir, se siente como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que me den el anillo ni me voy a dar cuenta", añadió.

Michael Jordan, que cumplirá 63 años el 17 de febrero, es dueño del equipo 23XI Racing junto a su socio, el piloto Denny Hamlin.

Ambos deportistas demandaron recientemente a la NASCAR al alegar que la organización obliga a los participantes a aceptar contratos 'charter' o de fletamento -que garantizan la participación y un reparto de ingresos en la serie principal de NASCAR- con condiciones muy restrictivas.

De acuerdo con la demanda, estas prácticas violan la ley antimonopolio estadounidense al restringir la competencia mediante cláusulas de exclusividad, control abusivo de ingresos y acceso a las carreras.

Según 23XI y Front Row, los dos únicos equipos que se negaron a firmar los nuevos contratos de fletamento, el modelo de reparto de ingresos de NASCAR es injusto para quienes a menudo operan con pérdidas. EFE

