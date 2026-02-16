Agenda informativa multisoporte América para el lunes 16 de febrero de 2026

VENEZUELA

- Familiares de presos políticos mantienen sus protestas, como un grupo que sigue en huelga de hambre en las afueras de un centro de detención, para exigir la liberación de los que siguen encarcelados y para presionar al Parlamento a que apruebe una amplia amnistía. (foto) (video)

CUBA

- La presión de Washington sobre La Habana no se limita al petróleo: una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año los contratos con brigadas médicas cubanas en respuesta a la insistencia de EE.UU. de que no colaboren con esas prácticas de “trabajo forzado”. (Foto)

MÉXICO

- Una delegación de 231 empresarios canadienses visitan el país donde se reunirán con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y autoridades de economía en el contexto de la revisión del T-MEC. (Foto) (video)

- El Instituto Cervantes y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentan el Observatorio del Español para América Latina y el Caribe (OEALC) dedicado a analizar el uso, la enseñanza y el estudio de la lengua en la América hispanohablante. (Foto)

- Inauguración de Relatos Modernos, muestra que reúne 68 obras de la Colección Gelman y que se presentará en México hasta el 17 de mayo, para después ser trasladada a España en el mes de junio tras la adquisición del acervo por el banco Santander. (foto) (video)

- El productor musical Jordi Puig y la cantante y compositora española, Daniela Spalla, hablan en un conversatorio sobre la importancia del festival Vive Latino, uno de los más importantes de México y Latinoamérica. (foto)

- Alfombra roja de la nueva serie de Telemundo ‘Lobo, Morir Matando’, que tiene entre sus protagonistas a Arap Bethke, Fátima Molina, Angélica Celaya, Alejandro de la Madrid y Roberto Romano, además de la actriz infantil Camille Mina. (foto)

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

ESTADOS UNIDOS

- A sus 71 años, Dennis Quaid sigue mostrando su versatilidad en Hollywood y regresa como Arthur Millard, el padre abusivo de la saga 'I Can Only Imagine', al que definió en entrevista con EFE como uno de los "más difíciles" y "significativos" de su carrera. (Foto) (video)

- El diseñador colombiano Raúl Peñaranda presenta su nueva colección en la última jornada de la Semana de la Moda de Nueva York. (Foto) (video)

- La presentadora estadounidense Savannah Guthrie publicó un video en el que insta al secuestrador de su madre, Nancy, de 84 años, a "hacer lo correcto" dos semanas después de reportarse su desaparición en Tucson (Arizona), que sigue siendo investigada por las autoridades. (video)

COLOMBIA

- Entrevista con el exsenador colombiano Roy Barreras, quien asegura que no se considera de izquierda a pesar de que participará el 8 de marzo en una consulta entre partidos de ese sector para escoger candidato presidencial. (Foto) (video)

- El Carnaval de Barranquilla celebra la Gran Parada de Comparsas, última de esta fiesta declarada por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. (Foto) (Video)

- El Gobierno colombiano divulga el resultado del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2025 y el acumulado del año.

- La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presenta sus avances en la investigación y el proceso de identificación de los restos del sacerdote y exguerrillero Camilo Torres Restrepo, muerto en combate en 1966. (foto) (video)

- El Gobierno colombiano instala una mesa de concertación con los gremios y las centrales obreras para redefinir el aumento del salario mínimo de 2026, luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que fijaba un alza del 23,7 %.

- Claves sobre la polémica del salario mínimo de 2026 entre el Gobierno colombiano, los gremios y las centrales obreras.

BRASIL

- Segundo día de desfiles de las escuelas de samba, la mayor atracción del Carnaval de Río de Janeiro. (Foto) (video)

BOLIVIA

- El Jisk'a Anata se celebra con ritmos autóctonos de las áreas rurales andinas de Bolivia y bailes folclóricos contemporáneos populares que se exhiben en la fiesta pequeña del carnaval en el país andino que recorrerá las principales calles de La Paz. (Foto) (video)

PERÚ

- Los promotores de las mociones de censura contra el presidente interino, el derechista José Jerí, buscan reunir los votos para lograr su destitución en el pleno extraordinario del Congreso que se celebrará este martes, con la censura del mandatario como único punto del día.

PARAGUAY

- Continúa la búsqueda de un adolescente argentino arrastrado por un caudal en una ciudad cercana a Asunción.

HONDURAS

- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciará una visita para evaluar con el nuevo gobierno, liderado por Nasry 'Tito' Asfura, las opciones de financiamiento destinadas a proyectos estatales.

GUATEMALA

- Guatemala levanta el estado de sitio impuesto hace un mes tras el asesinato de 11 policías, con 83 pandilleros de alto perfil capturados y una reducción del 33 % en las extorsiones, un millonario negocio criminal que se origina en las prisiones. (foto) (video)

TRINIDAD Y TOBAGO

- Hechos en tela, fibra de vidrio, alambres y pedrería, los imponentes disfraces de los reyes y reinas del carnaval narran la historia de una nación forjada por la resistencia, la migración y la tradición oral. (Foto)

DEPORTES

Brasil.- Partidos de la primera jornada del Abierto de tenis de Río de Janeiro.

Honduras.- Previa del partido de ida entre Real España, de Honduras, y Los Angeles FC (LAFC), de EE.UU., de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Uruguay.- Entrevista con el surfista uruguayo Martín Ottado, ganador de la primera etapa del ALAS Pro Tour, quien busca asegurar su clasificación a los próximos Juegos Panamericanos y convertirse en el primer representante de su país en competir en unos Juegos Olímpicos. (Foto) (Video)

Uruguay.- Los encuentros Albion-Cerro y Montevideo City-Juventud cierran la segunda fecha del Torneo Apertura uruguayo.

Uruguay.- Previa del encuentro que el uruguayo Liverpool y el colombiano Independiente Medellín disputarán en Montevideo por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Paraguay.- Previa del partido de ida de la segunda fase previa de Copa Libertadores entre el paraguayo 2 de Mayo y el peruano Sporting Cristal.

Paraguay.- Con los partidos Paraguay-Brasil, Argentina-Venezuela y Colombia-Ecuador se inicia el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 femenino, que reparte 4 cupos al Mundial de la categoría. (Foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

ma/lnm