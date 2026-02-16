Activistas propalestinos exigen la retirada de Israel del Congreso de Móviles de Barcelona

Barcelona (España), 16 feb (EFE).- Una quincena de activistas propalestinos irrumpió este lunes en las oficinas de la institución ferial de Barcelona para exigir la retirada de Israel y de las empresas de ese país del próximo Congreso Mundial de Móviles (MWC, siglas en inglés) de Barcelona.

En un comunicado, las organizaciones propalestinas catalanas Coalició Prou Complicitat amb Israel y Fira en la Mira aseguran que los activistas se quedarán en las oficinas "de manera pacífica" hasta recibir una respuesta "satisfactoria" a sus demandas.

Las peticiones se recogen también en una carta dirigida al presidente de la región autónoma de Cataluña, el socialista Salvador Illa, y al director general de la Feria de Barcelona, Constantí Serrallonga, entre otros.

En un vídeo publicado por esas entidades, puede verse a los activistas sentados en el espacio de entrada a las instalaciones con chalecos en los que puede leerse "Boicot Israel".

En la carta se exige que no se autorice el pabellón del Gobierno de Israel en el MWC y la prohibición de la participación de todas las empresas israelíes en el congreso, que se celebra del 2 al 5 de marzo en esa ciudad española.

También se oponen a la presencia de todas las compañías internacionales que "se lucran del genocidio, el colonialismo, el apartheid y la ocupación contra el pueblo palestino".

Además, los propalestinos reclaman al consorcio ferial de Barcelona (Ayuntamiento, Gobierno catalán y Cámara de Comercio), que se comprometa a "no permitir la participación ni la presencia del Gobierno israelí ni de empresas cómplices" en las ferias organizadas en sus instalaciones, y una reunión para explicar las demandas de las organizaciones. EFE

(vídeo)