Suunto inicia oficialmente su etapa en el mercado mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Suunto, la marca finlandesa de renombre mundial conocida por su precisión y fiabilidad en los deportes al aire libre y de resistencia, inicia oficialmente su etapa en el mercado mexicano. Esta entrada marca un nuevo hito en la expansión global de Suunto, posicionando a México como un mercado estratégico clave para la marca.

Fundada en Finlandia en 1936, Suunto ha pasado casi nueve décadas desarrollando herramientas y tecnología portátil diseñada para condiciones exigentes. Lo que comenzó con la búsqueda de un inventor de una mayor precisión de navegación se ha convertido en una marca en la que confían exploradores, atletas y entusiastas de las actividades al aire libre de todo el mundo. Desde las profundidades de los océanos hasta el desierto remoto y los picos de las montañas, los instrumentos Suunto han acompañado a las personas donde la confiabilidad y la claridad son más importantes.

A lo largo de las décadas, Suunto ha ampliado continuamente su experiencia desde herramientas de navegación hasta instrumentos de buceo, relojes de altitud y modernos relojes deportivos GPS, siempre guiados por los mismos principios de la artesanía finlandesa, el diseño funcional y la ingeniería de precisión. En 2026, Suunto celebra su 90 aniversario, celebrando un patrimonio formado por el accidentado entorno nórdico y una confianza tranquila construida a través del uso en el mundo real en condiciones extremas e impredecibles.

Como parte de esta expansión, Suunto presenta oficialmente su experiencia en relojes para deportes al aire libre y de resistencia a atletas mexicanos y entusiastas del aire libre, aportando décadas de experiencia en precisión, durabilidad y rendimiento a un mercado con una cultura al aire libre sólida y en crecimiento.

En esencia, Suunto existe para equipar e inspirar a las personas para una vida activa y aventurera. La visión de la marca es ser un compañero de confianza en los deportes al aire libre y la aventura, para los exploradores de hoy y para las generaciones venideras. Suunto diseña relojes y herramientas deportivas profesionales que apoyan a los atletas desde el entrenamiento diario hasta los entornos extremos más exigentes del mundo, en los que la confiabilidad en el equipo realmente importa.

Nacido en la naturaleza, Suunto cree que respetar los entornos naturales es una parte natural de servir a las personas que los aprecian. La sostenibilidad está integrada en la filosofía de diseño de la marca, con un fuerte enfoque en la creación de productos de alta calidad que sean duraderos, reparables y diseñados para durar. Al priorizar la longevidad y el diseño cuidadoso, Suunto tiene como objetivo reducir los residuos y fomentar el uso sostenido, apoyando una relación más responsable con los entornos naturales que inspiran la aventura.

Con su llegada a México, Suunto espera formar parte del panorama de los deportes al aire libre y de resistencia del país. La marca se compromete a construir una presencia significativa y duradera junto a atletas, aventureros y comunidades al aire libre que comparten el mismo espíritu de exploración.

