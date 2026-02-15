Moscú repele 18 drones ucranianos en medio de un masivo ataque contra la retaguardia rusa

Moscú, 15 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron este domingo 18 drones ucranianos que se dirigían a Moscú, según informó el alcalde, Serguéi Sobianin, en referencia al primer ataque ucraniano en más de un mes y el mayor en lo que va de año.

El alcalde moscovita publicó varios mensajes en la red de mensajería rusa MAX en las que informó del derribo de estos artefactos aéreos, sin reportar víctimas o daños materiales.

El anterior ataque de drones ucranianos contra Moscú, significativamente menor, tuvo lugar el pasado 10 de enero, mientras el mayor ataque fue el 11 de marzo de 2025, cuando Ucrania lanzó 91 drones contra la capital rusa dentro del ataque récord de 337 drones contra todo el país.

Este domingo las fuerzas ucranianas también atacaron la región fronteriza de Briansk, donde según el gobernador local, Alexandr Bogomaz, fueron neutralizados 120 drones por las defensas antiaéreas del Ministerio de Defensa, las unidades especiales de la Guardia Nacional y los grupos móviles antiaéreos de la brigada local BARS-Briansk.

Según pudo constatar EFE, desde la mañana del domingo al sur de la capital rusa la telefonía móvil se ha visto afectada por interferencias de los sistemas de lucha radioelectrónica y se escucharon varias explosiones.

La autoridad aeronáutica civil rusa Rosaviatsia anunció el cese temporal de las operaciones del aeropuerto internacional de Domodédovo, ubicado al sur de Moscú. EFE