Milito afirma que triunfo ante América en el derbi obliga a las Chivas a ser prudentes

Guadalajara (México), 14 feb (EFE).- El argentino Gabriel Milito, entrenador de las Chivas de Guadalajara, aseguró este sábado que el triunfo ante América en el derbi del fútbol mexicano obliga a su equipo a ser prudente para no perder el rumbo.

"Es necesario tener prudencia, tener calma. Después de ganar el clásico, empezarán a elogiarnos de manera desmedida, pero tenemos claro qué vamos haciendo bien, qué podemos mejorar y aún no conseguimos nada", dijo en conferencia de prensa.

En partido de la jornada seis, el Guadalajara venció en casa al América, por marcador de 1-0 con gol de Armando González, quien sumó su quinto tanto que lo coloca como sublíder anotador.

Milito consideró que el buen inicio de torneo, con seis triunfos en seis salidas, no significa que sean candidatos al título pues las condiciones pueden cambiar, aunque dijo estar confiado en la unión del grupo y su buena disposición.

"Aquí todo el mundo tira para adelante, aquellos que inician, aquellos que juegan más minutos, aquellos que juegan menos minutos. Tenemos claro lo que queremos y para eso necesitamos del comportamiento de todos", dijo.

Aseguró que los jugadores deben seguir jugando con humildad para mantener el buen paso en un torneo que puede dar sorpresas en cualquier momento.

"No podemos confundirnos, el fútbol es dinámico y tenemos que hacer un esfuerzo para sostener nuestra línea de juego. Este grupo tiene esta humildad para seguir haciéndolo, si nos corremos un centímetro de ese camino ya no va a ser igual y es lo que queremos evitar", afirmó.

El conjunto rojiblanco se mantiene paso perfecto después de seis jornadas y lidera del Clausura 2026 con 18 puntos.

Las Chivas visitarán al Cruz Azul el próximo sábado en la fecha siete.EFE

