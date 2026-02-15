Japón libera al capitán de un barco pesquero chino en medio de fricciones diplomáticas

Tokio, 15 feb (EFE).- Japón liberó al capitán de un barco pesquero chino que había sido detenido por navegar en su zona económica exclusiva (ZEE), después de que Pekín presentara garantías para su liberación, en medio de tensiones diplomáticas bilaterales.

La Agencia de Pesca de Japón informó el sábado de que el capitán, de 47 años, fue puesto en libertad el día anterior, después de que China realizara un proceso para garantizar el pago de un depósito pertinente, según fue citada por medios locales.

El buque fue interceptado el jueves a unos 170 kilómetros al suroeste de la isla de Meshima, en la prefectura de Nagasaki, tras presuntamente ignorar una orden de detenerse para una inspección dentro de la ZEE japonesa.

Tras la detención, Pekín pidió el viernes a Japón que aplicara "con justicia" el acuerdo pesquero bilateral e instó a Tokio a salvaguardar "los derechos e intereses legítimos" de las personas implicadas.

El primer incidente del tipo desde 2022 se produce en medio de tensiones bilaterales relacionadas con desacuerdos en torno a Taiwán.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich, el sábado (hora local), el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, tildó de un "desafío a la soberanía" las declaraciones previas de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la posibilidad de activar las Fuerzas de Autodefensa de Japón en el caso de una agresión china contra Taiwán. EFE