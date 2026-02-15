Agencias

Hamás acusa a las fuerzas de la Autoridad Palestina de matar a un menor en Cisjordania

Guardar

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El grupo islamista Hamás acusó este domingo a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de asesinar a un adolescente palestino de 16 años y herir gravemente en la cabeza a su hermana de tres años en una operación para capturar al padre de ambos en Tamún (norte de Cisjordania).

La organización identificó al menor como Yazan Samara y a su padre como Samer Samara, asegurando que este último estaba "perseguido por la ocupación (israelí)", aunque sin especificar si estaba afiliado al grupo islamista o su vinculación a alguna otra milicia.

"Representa una nueva mancha negra en el historial de estas fuerzas, que continúan oprimiendo a nuestro pueblo en lugar de protegerlo y salvaguardar su seguridad", denuncia Hamás en un comunicado.

Los islamistas recogen que los agentes de la ANP abrieron fuego contra el vehículo en el que ambos viajaban junto a la niña de tres años, acabando con la vida del adolescente e hiriéndola a ella gravemente.

Medios locales y canales palestinos en redes sociales aseguran además que el padre de los menores fue detenido tras el tiroteo.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno palestino (de la ANP), que informa a diario de los fallecidos en ataques del Ejército israelí en Cisjordania o por agresiones de colonos, aún no se ha pronunciado.

Las fuerzas de seguridad de la ANP llevan a cabo redadas ocasionales contra las milicias islamistas en Cisjordania, que denuncian a su vez la complicidad del Gobierno palestino con Israel al perseguirlas.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Chileno Sallato construye memoria con su ópera prima 'Hangar rojo' sobre golpe de Estado

Infobae

Noboa anuncia que trasladará la "base" del Gobierno a Guayaquil durante "varias semanas"

Infobae

El Gobierno de Bolivia condena ataque contra un periodista y promete que no quedará impune

Infobae

Starmer, Macron y Merz dicen que Europa "debe hacer más" en defensa y seguridad colectiva

Infobae

Colombia cierra con un bronce en la Copa del Mundo de natación artística en Medellín

Infobae