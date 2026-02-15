El trofeo de la Copa del Mundo llega a Bogotá de la mano de Trezeguet

Bogotá, 15 feb (EFE).- El franco-argentino David Trezeguet, campeón del mundo en 1998, encabezó este domingo la inauguración de la exhibición del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, que permanecerá durante dos días en Bogotá como parte de la gira previa al Mundial de 2026.

A 116 días del inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el trofeo fue presentado en el recinto ferial Corferias ante miles de aficionados que asistieron a la apertura de la muestra.

Trezeguet, quien integró la selección francesa campeona en el Mundial de Francia 1998, volvió a levantar la copa ante el público y expresó la carga simbólica del momento.

"Ha sido el trofeo más importante en mi vida. No son muchas las generaciones que tienen la oportunidad de ganar este título, por eso para mí siempre será un sueño cumplido", afirmó durante una rueda de prensa.

"Es un momento muy especial para mí, después de tanto tiempo volver a levantar esta copa, como también por mis raíces argentinas crecer y poder verla en México, 12 años después nuevamente es algo muy fuerte", añadió el exdelantero.

Trezeguet también alzó el trofeo en las escalas previas de la gira en Guatemala y Honduras antes de su llegada a la capital colombiana.

Por su parte, Mario Alberto Yepes, excapitán de la selección colombiana, acompañó el acto inaugural de la exhibición, que forma parte del recorrido internacional del trofeo en la cuenta regresiva hacia el Mundial.

La copa, elaborada en oro macizo de 18 quilates, se exhibe en la capital colombiana como una de las principales paradas latinoamericanas del tour, que continuará su recorrido por otras ciudades de la región.

El trofeo llegó a Bogotá tras iniciar su recorrido el pasado 3 de enero en Riad (Arabia Saudí) en una gira que cuenta con el respaldo de Coca-Cola y contempla la visita a 30 naciones en un periodo de 150 días antes del inicio de la cita mundialista en junio próximo. EFE

