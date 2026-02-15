Cáncer infantil no puede "detener" educación de pacientes en México, advierte especialista

María Julia Castañeda

Ciudad de México, 15 feb (EFE).- En México, donde la supervivencia del cáncer infantil puede llegar al 56 % —muy por debajo del 90 % que alcanzan otros países—, el acompañamiento integral, incluido el educativo, es clave para que la enfermedad no agrave el rezago escolar ni interrumpa el futuro de niñas y niños, según advierte Lorenza Mariscal, directora del patronato de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer.

"Hablar de cáncer es hablar de vida, porque sabemos que el 90 % de los niños se pueden curar, y no podemos detener su conocimiento y su educación porque estén pasando por esto", sostiene Mariscal, en entrevista con EFE en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil.

La supervivencia estimada del cáncer infantil en México es del 56 %, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, que registra entre 5.000 y 6.000 casos nuevos detectados cada año en menores de 18 años.

En el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que anualmente cerca de 400.000 menores de 19 años son diagnosticados con cáncer, y que en países desarrollados la supervivencia a cinco años suele ubicarse entre el 80 % y el 90 %.

Para Mariscal, este último porcentaje demuestra que el cáncer infantil puede enfrentarse con éxito y que, si existe posibilidad de curación, la educación no debe quedar en pausa.

"Apostar" por que "la vida continúe y florezca", afirma, implica acompañar a niñas y niños no solo en lo médico, sino también en su educación, porque su recuperación también es una apuesta "por su futuro".

No obstante, la directora advierte que a este reto se suma "el rezago escolar ya es enorme" en el país, el cual pone a los estudiantes con cáncer en "una desventaja enorme".

"Los niños, durante su tratamiento, van a faltar muchísimo a la escuela", explica, ya sea por hospitalizaciones y efectos del proceso médico o, en ocasiones, porque deben desplazarse a la Ciudad de México, lo que interrumpe su rutina y continuidad escolar.

Para muchas familias, añade, el diagnóstico paraliza la vida y relega los estudios ante la urgencia médica, por lo que Casa de la Amistad procura mantener rutinas para sostener la "cotidianeidad" en medio del tratamiento oncológico.

Desayunan a la misma hora, asisten a clases en horarios establecidos, tienen momentos de descanso en la ludoteca con acompañamiento terapéutico para expresar miedos y emociones, y participan en talleres por la tarde, detalla.

Actualmente, la organización apoya a 1.200 menores en tratamiento en 22 hospitales de México, y en su albergue en la capital, que cuenta con 47 habitaciones, reciben alrededor de 300 menores cada año, quienes permanecen el tiempo que sea necesario junto a un padre, madre o tutor.

Además de transporte, alojamiento y medicamentos, ofrece un modelo educativo con validez oficial —de preescolar a preparatoria, e incluso opciones para padres a través del INEA— para evitar que el diagnóstico implique abandono escolar.

Mariscal explica que muchos niños llegan cursando un grado escolar, pero al iniciar el acompañamiento la organización identifica vacíos en conocimientos básicos, por lo que implementa un esquema multigrado y multinivel adaptado a las necesidades de cada estudiante y construido a partir de lo que ya saben.

Pero el rezago, avisa la especialista, no se limita al paciente, especialmente cuando una familia debe trasladarse para recibir atención, pues la dinámica escolar de todo el hogar puede verse afectada.

"Yo creo que el rezago educativo no es solo del niño que está sufriendo el cáncer, sino de todos los hermanos (...) la familia, porque no se puede dar ese seguimiento y ese apoyo a todos los hijos", expone.

El rezago educativo alcanza a un 18 % de los mexicanos y a un 10 % de la población de 3 a 17 años, según datos censales de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, no existen cifras desagregadas sobre menores con cáncer. EFE

(foto)