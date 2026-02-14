Agencias

Sikorski dice a EE.UU. que no gasta nada en Ucrania y reivindica papel negociador de la UE

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, recordó este sábado a los estadounidenses que su país no ha gastado prácticamente nada en ayudar a Ucrania durante el último año, y reivindicó que Europa tenga un papel en las negociaciones para poner fin a la guerra.

"Me gustaría que, en particular nuestros huéspedes estadounidenses, sepan, porque es algo que no está demasiado en la infosfera estadounidense, que somos nosotros los que ahora estamos pagando esta guerra", dijo Sikorski en un panel celebrado en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El jefe de la diplomacia polaca recordó que desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump el gasto en la guerra de EE.UU. ha sido "cerca de cero".

"Si nosotros pagamos, y esto afecta a nuestra seguridad, no sólo a la de Ucrania, merecemos tener un asiento en la mesa (de negociaciones), porque el resultado de esta guerra nos afectará a nosotros", remachó Sikorski. EFE

EFE

