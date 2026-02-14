Los líderes políticos de Canadá homenajean a las víctimas de la masacre de Tumbler Ridge

Toronto (Canadá), 13 feb (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, entre otros líderes políticos del país, participaron en la vigilia celebrada este viernes en la localidad de Tumbler Ridge, donde el martes, una mujer asesinó a ocho personas, seis de ellas niños de 11 a 13 años de edad.

Seis personas, cinco niños y una profesora, fueron asesinadas en la escuela secundaria de la localidad mientras que la madre y el hermano de 11 años de la autora de los disparos, que sufría problemas de salud mental, murieron en la vivienda familiar. La autora de la matanza, Jesse VanRootselaar, se quitó la vida.

La ceremonia se inició con las palabras de tres líderes indígenas de la comunidad, que pronunciaron una oración y un canto indígena mientras los centenares de asistentes, entre ellos Carney y el líder del principal partido de la oposición, Pierre Poilievre, entrelazaban sus manos.

Muchos de los asistentes portaban velas encendidas mientras grupos de niños sostenían imágenes de algunas de las víctimas: Abel Mwansa, de 12 años, Ezekiel Schofield, de 13 años, Kylie Smith, de 12 años, Zoey Benoit, de 12 años, Ticaria Lampert, de 12 años, la maestra Shannda Aviugana-Durand, de 39 años, Jennifer Jacobs, también conocida como Jennifer Strang, de 39 años, la madre de la autora de los disparos y su hermano, Emmett Jacobs, de 11 años.

Un emocionado Carney, que se dirigió a los reunidos, nombró a todas las víctimas mortales así como a las dos personas heridas de extrema gravedad, Maya Gebala, de 12 años, y Paige Hoekstra, de 19 años.

"Sé que nada que pueda decir devolverá a sus hijos a casa. Sé que ninguna de mis palabras, o la de nadie, puede llenar el silencio que hay en sus casas esta noche. Y no pretenderé lo contrario. Pero el líder de la oposición y los líderes de todos los partidos federales, querían decirles, no desde Ottawa, no a través de una pantalla, sino aquí, en su hogar, que los canadienses están con ustedes. Y siempre estaremos con ustedes", declaró.

El primer ministro canadiense también señaló a Nathalie Provost, superviviente del tiroteo de la Escuela Politécnica de Montreal en 1989, la peor masacre sucedida en Canadá en un centro educativo, y que se encontraba entre los participantes de la vigilia.

Carney señaló que aunque Provost recibió cuatro disparos y 14 de sus compañeras fueron asesinadas, con mucho dolor y esfuerzo, terminó sus estudios de ingeniería, tuvo cuatro hijos y en la actualidad es diputada en el Parlamento canadiense.

"No comparto su historia porque la sanación sea simple, porque no lo es", dijo Carney.

"Pero Nathalie Provost es la prueba viva, tangible, de que es posible soportar lo insoportable. El horror de lo ocurrido no tiene por qué ser el final de lo que está por venir", concluyó.

Antes del inicio de la vigilia, la Policía Montada de Canadá tomó la inusual decisión de distribuir una fotografía de Jesse VanRootselaar, ante la desinformación que ha circulado en las redes sociales y algunos medios de comunicación.

"Alguna cobertura y mensajes han incluido imágenes de una persona no relacionada lo que ha resultado en acusaciones falsas. La Policía Montada de Columbia Británica está compartiendo una imagen confirmada de la sospechosa, Jesse Van Rootselaar, e insiste en que el público y los medios que utilicen información verificada y confirmen la exactitud de las imágenes", indicó la Policía en un comunicado.

El subdirector de la Policía Montada de Canadá en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, señaló en una rueda de prensa, que según los datos recopilados hasta el momento por los investigadores, VanRootselaar, disparó de forma indiscriminada a las personas que encontraba en la escuela secundaria de Tumbler Ridge y describió sus acciones como "una cacería".

También añadió que la autora utilizó dos armas, un rifle modificado y otra arma larga, en la escuela y que mató a su madre y a su hermano con una escopeta que fue recuperada en la vivienda. La Policía está investigando el origen de las armas ya que algunas no estaban registradas a nombre de la autora.

Una de las cuestiones que tendrá que ser resuelta en el futuro es cómo es posible que VanRootselaar tuviese un permiso para poseer armas a pesar de que la Policía tuvo que acudir a su vivienda en varias ocasiones por incidentes relacionados con sus problemas de salud mental.

McDonald confirmó que aunque, en el pasado, las armas halladas en su posesión fueron confiscadas, posteriormente le fueron devueltas cuando VanRootselaar presentó una reclamación. EFE

