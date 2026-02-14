"La gobernanza del agua nunca ha sido más importante", afirma especialista de FAO

Giovanna Ferullo Mena

Ciudad de Panamá, 14 feb (EFE).- La escasez o la sobreabundancia del agua son dos caras de una misma moneda que exhibe la crisis hídrica global, que se asocia no solo al cambio climático sino también con la llegada de nuevas tecnologías y negocios, lo que deja claro que la gobernanza de este recurso es ahora "más importante" que nunca, afirma a EFE el especialista senior de Agua y coordinador global de Scalewat de FAO, Benjamin Kiersch.

Es un tema de "asignación justa y sostenible del agua", un recurso que se torna prioritario a la luz de datos como que la agricultura representa el 72 % de las extracciones de agua dulce en el mundo, recalca el funcionario cuya oficina tiene sede en Roma, Italia.

Solo el 3 % del agua de la Tierra es dulce, y solo el 0,5 % del agua total es accesible y segura para el consumo humano, indican asimismo datos recogidos por el estadounidense Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos (EESI, por sus siglas en inglés).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recuerda que el agua es un recurso clave para la seguridad alimentaria, y sus estimaciones señalan que hasta el 2050, la producción agrícola tendrá que aumentar en un 50 % para alimentar a la población mundial.

De allí que "es importante dialogar sobre las prioridades que las sociedades quieren dar a la repartición de este recurso que es cada vez más escaso", expresa Kiersch, quien esta semana participó en un foro en la Ciudad de Panamá junto a representantes de gobierno, sociedad civil, pueblos indígenas, academia y sector privado, enmarcado en el Diálogo Regional sobre la Tenencia del Agua en América Latina y el Caribe.

Este proceso de diálogo fue puesto en marcha por FAO en el 2023 con el objetivo de mejorar la comprensión y gestión de los derechos sobre el agua en el mundo.

En estos encuentros regionales ya se ha identificado una serie de elementos de buena gobernanza, entre ellos por ejemplo, "el reconocimiento de los derechos de acceso de todos los usuarios, incluyendo los derechos formalmente consagrados y garantizados por ley, pero también los usos y sistemas de acceso consuetudinarios, es decir, los sistemas de acceso indígenas, de los afrodescendientes", afirma Kiersch.

Además "se han identificado las demandas de los ecosistemas" que estas poblaciones necesitan, lo que es capital porque "si no se asegura que haya suficiente agua para el mantenimiento de los ecosistemas, tampoco habrá agua para los otros usos humanos" del recurso.

"Cómo se definen estas necesidades, es un tema que tiene que abordarse en discusiones entre los usuarios para garantizar que la asignación sea inclusiva", sostiene Kiersch.

Se trata de una discusión que cobra extrema vigencia si se ve desde la óptica de la evolución de la tecnología y los negocios que genera, como es el caso de los centros de datos, que consumen ingentes cantidades de la ya de por sí escasa agua dulce del planeta.

El caso de los grandes centros de datos, comenta el especialista de FAO, "es otro desafío que enfrentan los países" en el entendido de que han emergido sectores económicos "que hace 10 años no existían, y que ahora están necesitando agua".

"Y esto solamente lo podemos resolver si tenemos marcos claros, por ejemplo, sobre la priorización del uso de agua, siempre tomando en cuenta los derechos fundamentales asociados, como el derecho al agua potable y a la alimentación, pero también tomando en cuenta los intereses de la sociedad. Y esto solamente se determina a través de una participación de todas las partes interesadas", afirma Kiersch.

Según el EESI, los grandes centros de datos pueden consumir hasta 5 millones de galones (18,9 millones de litros) por día, lo que equivale al uso de agua de una ciudad poblada por entre 10.000 y 50.000 personas.

Los centros de datos consumen grandes volúmenes de agua principalmente para la refrigeración directa de sus equipos y de forma indirecta en la generación de la electricidad que consumen. EFE

