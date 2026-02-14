La estatal Pemex vuelve al mercado local con emisión récord de 1.837 millones de dólares

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó este viernes al mercado local de capital con la mayor emisión corporativa en la historia del mercado doméstico, al colocar 31.500 millones de pesos (1.837 millones de dólares) bajo la modalidad de “vasos comunicantes”, informó la empresa en un comunicado.

La operación, realizada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del Plan Estratégico 2025-2035 y de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, se estructuró en tres tramos.

El primero, 9.005 millones de pesos (515 millones de dólares) a 5,2 años a tasa flotante; el segundo, 16.999 millones de pesos (971 millones de dólares) a 8,5 años a tasa fija nominal; y el tercero, 5.496 millones de pesos (314 millones de dólares) a 10,5 años a tasa fija real, detalló Pemex.

Durante la emisión, Pemex reportó una disminución “considerable” del costo de financiamiento frente a los niveles anunciados inicialmente.

Los instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el tramo flotante, 37 puntos base en el tramo fijo nominal y 48 puntos base en el tramo fijo real, de acuerdo con el documento.

Los recursos, añadió la empresa, se destinarán al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, “sin incrementar los saldos” de la deuda de Pemex y como agentes colocadores participaron las entidades financieras Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

La colocación registró una demanda de 63.285 millones de pesos (3.616 millones de dólares), equivalente a una sobresuscripción de 2,5 veces sobre el monto objetivo de 25.000 millones de pesos (1.429 millones de dólares) y de dos veces sobre el monto total finalmente colocado, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial, según Pemex.

El Gobierno de México, a través de la SHCP, “acompañó a Pemex en todo momento” durante el proceso de mercadeo y ejecución, indicó el comunicado.

La empresa sostuvo que la operación refleja el interés del mercado y la confianza de inversionistas en el Plan Estratégico 2025-2035, con participación de inversionistas locales e internacionales.

Actualmente, Pemex es la petrolera estatal más endeudada del mundo, con unas deudas acumuladas de 84.500 millones de dólares. EFE