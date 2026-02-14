Italia será un "país observador" en la reunión de la Junta de Paz en Washington

Roma, 14 feb (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confirmó este sábado que Italia ha sido invitado como "país observador" en la primera reunión de la Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según medios locales.

Meloni calificó la invitación como una "buena solución" ante la incompatibilidad constitucional que, según explicó, impide a Italia adherirse plenamente al Consejo de Paz como miembro de pleno derecho.

"Nos han invitado como país observador, lo que, en nuestra opinión, es una buena solución al problema que claramente tenemos de compatibilidad, incluso constitucional, con la adhesión a la Junta de Paz", dijo la mandataria a los periodistas italianos en Adís Abeba, donde se encuentra con motivo de la cumbre Italia-África.

La jefa del Gobierno italiano señaló que la respuesta de su Ejecutivo será positiva, aunque precisó que el rango de la representación está aún por decidir.

"Creo que responderemos positivamente a esta invitación para participar como país observador, aunque aún tenemos que ver a qué nivel, porque la invitación llegó ayer", subrayó.

En este sentido, destacó la necesidad de que Roma mantenga un papel activo en la región, reivindicando los esfuerzos diplomáticos realizados por su país para la estabilización de Oriente Medio.

"Con todo el trabajo que Italia ha realizado, está realizando y debe realizar en Oriente Medio para estabilizar una situación muy compleja y frágil, es necesaria una presencia italiana y también europea", afirmó.

Asimismo, la mandataria vaticinó que Italia no será la única delegación de la Unión Europea en acudir a la cita de Washington.

"Veo interesados especialmente a aquellos que están más cerca, sobre todo a los países mediterráneos de la vertiente este", añadió.

La primera ministra ya había adelantado en enero que Italia no se sumaría de forma inmediata a la Junta de Paz propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, debido a problemas de compatibilidad constitucional, si bien solicitó "más tiempo" para analizar cómo involucrarse. EFE