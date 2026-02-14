India dice aún existe un orden en el mundo aunque imperfecto y con mucho margen de mejora

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó este sábado que en el mundo aún hay un orden, aunque es "desordenado e imperfecto" y con "mucho margen de mejora", con cambios que han ocurrido a lo largo de los últimos cinco años y no solo durante el segundo mandato del estadounidense Donald Trump.

"Hemos tenido un orden. Todavía tenemos un orden. Es desordenado, imperfecto, tiene mucho margen de mejora, pero todavía existe", señaló en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich junto al ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul,

"Hemos visto que ese cambio está ocurriendo. A un nivel, algunas partes han sido muy graduales y progresivas, pero en los últimos cinco años ha habido una serie de shocks que lo han acelerado:COVID fue un shock. El conflicto en Ucrania fue un shock. Lo que está pasando en Oriente Medio fue un shock. Incluso en Europa, hace algunos años, el Brexit fue un shock", señaló.

"Y ahora el cambio en la postura de Estados Unidos, como el país más poderoso, y el ascenso de China, y el impacto que ha tenido en los sistemas y prácticas internacionales, todo esto se ha ido acumulando. Y de repente, el impacto acumulativo nos afecta a todos", sostuvo el ministro indio.

Para Jaishankar, el discurso que pronunció este sábado el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en Múnich mezcló tanto "el cambio" que está experimentando la política estadounidense bajo Trump como un "grado de continuidad y un grado de tranquilidad".

A su juicio, el mundo se dirige hacia "una mayor multipolaridad" con muchos más centros de toma de decisiones independientes o autónomos.

"Probablemente lo más interesante para muchos de nosotros es Europa porque hemos visto, en cierto modo, un 'despertar estratégico' en los últimos años", afirmó.

Indicó que quizás la relación más subestimada para la India fue la relación con Europa y dentro de Europa la de Alemania.

"Si tuviera que decir qué ha cambiado en el pasado recientemente, hemos tenido realmente dos grandes eventos consecutivos en la India: la visita al país del canciller, Friedrich Merz, en su primera viaje a Asia, y el acuerdo de libre comercio entre la India y la Unión Europea (UE) que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, describió como 'la madre de todos los acuerdos'".

Wadephul a su vez sostuvo que la "India siempre estuvo en nuestro radar, pero a veces pasamos por alto las oportunidades que se presentaban". "Cuando nos dimos cuenta, dimos pasos adelante", añadió.

"Para Alemania es claro: miramos más allá de Europa y del Atlántico. ¿Dónde están nuestros posibles socios en otros continentes? Y los estamos encontrando", dijo, y adelantó que su próximo largo viaje será a América Latina.

"Este es, diría yo, un mundo nuevo; un buen nuevo mundo está por delante y es alcanzable, pero debemos fortalecer nuestros esfuerzos. La UE debe ser efectiva en el escenario mundial", añadió Wadephul. EFE

