El Gobierno francés admite la utilidad de hablar con Moscú para solucionar la guerra

Múnich (Alemania)/París, 14 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, admitió en Múnich que la vuelta al diálogo con Moscú puede suceder "cuando sea útil" con la meta de resolver "la guerra de agresión" rusa en Ucrania.

Las declaraciones de Barrot desde la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) suceden después de que el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciase en el mismo foro que pretende "restablecer un canal de comunicación con Rusia con total transparencia con Ucrania, los socios europeos y los aliados estadounidenses".

Macron no dio más detalles sobre de qué se trataría ese canal de comunicación. El presidente francés y su homólogo ruso, Vladímir Putin, llevan casi tres años y medio sin tener contactos oficiales.

El canciller francés tampoco aclaró esa iniciativa y rehusó dar un plazo a la misma.

"En el contexto de hallar una solución a la guerra de agresión (rusa) contra Ucrania, hay una razón para tener un contacto con Moscú, que puede suceder en el momento que sea útil, pero no puedo dar una fecha", manifestó.

Barrot abundó también en la idea de Macron de que "no habrá paz (en Ucrania) sin los europeos" y justificó una eventual retomada del diálogo con Moscú para lograr "una estabilidad estratégica" en el continente.

"No podemos ver nuestro futuro invirtiendo más y más en gastos militares. Necesitamos una estabilidad estratégica en Europa en la que serán necesarias ciertas discusiones con Rusia", añadió el ministro francés. EFE